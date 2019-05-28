Clearstream в Украине: прогресс против рисков

Вчера в Украине заработал счет международного депозитария Clearstream в депозитарии Национального банка.

Действительно, присоединение украинского рынка гособлигаций к международному депозитарию - большой шаг, над которым Нацбанк трудился более трех лет. Благодаря этому упростится процесс иностранных инвестиций в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ).

Так ли все позитивно?

Зачем нужен Clearstream

До сегодняшнего дня в ОВГЗ можно было инвестировать самостоятельно при условии открытия счета в ценных бумагах в Украине, что требовало и финансовых затрат, и времени на прохождение всех бюрократических процедур.

Это отталкивало многих потенциальных инвесторов, либо побуждало их к использованию, так называемых, квази-инструментов – кредитных нот (CLN) или депозитарных расписок (GDN). Эти инструменты выпускаются на международных рынках капитала крупными банками или финкомпаниями. ОВГЗ становятся для них базовым активом, генерируя финансовые потоки. Последние направляются затем держателям CLN или GDN. Такой сценарий упрощал механизм инвестирования, но и уменьшал получаемую инвестором доходность.

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Конечно, это не останавливало инвестирование в целом. Портфель госбумаг во владении нерезидентов сегодня превысил 41 млрд грн или более 5% от всех ОВГЗ в обращении.

Теперь же, получая с помощью счета Clearstream непосредственный доступ к рынку ОВГЗ, нерезиденты смогут увеличить свои вложения в этот инструмент, и, таким образом, повысить ликвидность рынка. Кроме того, за счет увеличения спроса на ОВГЗ, Минфин сможет привлекать средства по более низким ставкам, чем сейчас.

Это серьезное достижение на пути к тому, чтобы украинские ОВГЗ стали привлекательным инструментом для иностранцев. Страна движется в нужном направлении открытого рынка для всех категорий инвесторов. Но не менее важно допустить к украинскому рынку иностранные торговые системы, в частности Bloomberg, Thomson Reuters. Это позволит более оперативно торговать украинскими облигациями как резидентам, так и иностранцам.

Новые риски

С другой стороны, оперативность, которая появляется с началом работы Clearstream в Украине, содержит в себе ряд рисков. Ведь, чем проще с технической точки зрения становится инвестирование в Украину, таким же простым будет и выход из этих инвестиций.

В первую очередь отмечу, что именно инвестиции нерезидентов в ОВГЗ, которые активизировались в январе, создали основу для укрепления гривни. В случае ухудшения экономической или политической ситуации, нерезиденты могут так же активно распродавать свои портфели. Это не может не сказаться на курсе гривни.

Вторым и не менее важным фактором является долгосрочность инвестиций. Сегодня нерезиденты предлагают Министерству финансов больший по срокам ресурс, чем внутренние инвесторы. Благодаря этому бюджет привлекает средства не через краткосрочные инструменты с погашением в этом году, а со сроком до четырех лет. Теперь нерезидентам будет проще покупать в том числе краткосрочные бумаги Минфина. Потенциально это может вернуть рынок в ситуацию частого рефинансирования краткосрочных займов, что будет вынуждать Минфин соглашаться на более высокую доходность.

Украина движется по пути открытия внутреннего рынка ценных бумаг широкому кругу инвесторов, получая возможность привлекать больше средств через внутренний рынок капитала.

Но вместе с тем Минфину и НБУ придется основательнее отслеживать тенденции. Не исключено, что может наступить время, когда придется воспользоваться правом и возможностью ограничивать иностранцев в инвестировании в ОВГЗ для снижения рисков влияния их внезапного выхода из украинских облигаций.