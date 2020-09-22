Пузырь или не пузырь: S&P 500 бьет рекорды. Перегрет ли рынок акций США

Один из ключевых глобальных индексов акций, S&P 500, менее чем за месяц совершил крутой вираж. Достигнув рекордной отметки в 3450 пунктов в начале августа, индекс взлетел почти до 3600 пунктов и затем рухнул на 7% за две недели сентября.

Конец рекордного роста

Многие инвесторы считают, что недавние распродажи – это всего лишь проявление волатильности рынка, и пока еще не стоит бежать на выход. Подобной коррекции ожидали уже давно, поэтому восприняли ее как должное. Тем более, что поводов для нее уже было предостаточно.

Это и очередная фаза активизации пандемии, и застопорившееся продвижение Конгресса США по утверждению нового пакета стимулирования, и ожидание ноябрьских выборов. Также большую роль сыграла сама структура индекса и то, каким образом проводилась торговля его компонентами.

Дестабилизирующие факторы техноакций и опционов

Как своими недавними рекордными значениями, так и последующим падением, индекс S&P 500 во многом обязан так называемым "техноакциям". Это акции таких компаний-гигантов технологической и Интернет-индустрии как Facebook, Apple, Alphabet, Amazon и Microsoft. Вместе эта пятерка сейчас составляет более четверти всей стоимости индекса и была основным двигателем его роста в этом году.

С начала года, техноакции в совокупности опередили рост остальной части индекса на целых 30 процентных пунктов. Без топ-пятерки техноакций индекс сейчас по-прежнему был бы ниже своих значений в начале года.

Также стоит отметить, что с начала года по-прежнему не вышли в плюс американские фондовые индексы с компаниями средней и малой рыночной капитализации: S&P400, S&P600, Russel 2000.

Покупательский бум техноакций был усилен благодаря активному использованию колл-опционов. Колл-опцион дает его покупателю право на покупку какого-либо актива в будущем по заранее согласованной цене. Покупая колл-опцион, инвестор по сути делает ставку на рост цены базового актива.

За последнее время объемы торгов колл-опционами утроились, что вынудило продающие их банки для подстраховки также больше приобретать базовые акции под эти опционы. Это порождает порочный круг, поскольку растущий спрос на акции в свою очередь подстегивает интерес инвесторов к колл-опционам.

Растущие объемы торговли опционами несут повышенные риски волатильности на рынке и закономерно вызвали серьезную обеспокоенность его участников. Так, в начале сентября рынки крайне негативно восприняли информацию Financial Times о том, что японский конгломерат SoftBank потратил миллиарды долларов на приобретение колл-опционов, связанных с техноакциями.

Насколько реальна опасность спекулятивного пузыря

Тем временем, в финансовых СМИ и инвестиционной среде раздается все больше голосов, которые указывают на то, что рынок уже сильно перегрет. В качестве одного из основных аргументов используется самый традиционный измеритель справедливости цены на акцию – отношение цены к прибылям компании или коэффициент P/E (price/earnings).

Наблюдатели отмечают, что сейчас P/E индекса S&P500 вплотную приближается к уровням времен 2000-х, когда на финансовых рынках разразился печально известный кризис доткомов – так в то время окрестили компании, основывавшие свой бизнес на работе сети интернет.

Роль техноакций в нынешнем ралли также все чаще сравнивают с ролью доткомов кризиса 2000-х. Согласно анализу Citigroup, десять крупнейших техноакций уже торгуются с коэффициентом 75 раз, что соотвествует уровням накануне взрыва доткомовского спекулятивного пузыря.

Но все же между доткомами и нынешними техногигантами есть существенная разница. В отличие от подавляющего большинства доткомов, техногиганты оправдывают ожидания стремительного роста своих прибылей. Технологические инновации в сочетании с растущей интеграцией экономики во всемирную сеть позволили техногигантам многократно усилить свои доминирующие рыночные позиции.

Нынешний пандемический кризис еще более ускоряет эту тенденцию. Как результат, инвесторы готовы платить за техноакции растущие премиальные надбавки. Вот почему многие аналитики и инвесторы сохраняют уверенность в том, что техноакции не обрушатся под своей тяжестью так же, как это в свое время сделали доткомы.

Надежды на возобновление устойчивого роста по-прежнему высоки

Пока же инвесторам остается внимательно следить, нет ли признаков дальнейшего ухудшения рыночных настроений. Такими признаками могут служить рост объемов хеджирования позиций в ценных бумагах, оттоки средств из фондов акций, а также ухудшение результатов бизнес опросов.

Нынешний период коррекции может продолжаться, ведь над рынком по-прежнему довлеют такие серьезные риски, как новая активизация пандемии, ноябрьские выборы в США и угроза новой эскалации напряженности в американо-китайских отношениях.

Все же ведущие инвестиционные банки и аналитические учреждения продолжают верить в дальнейший рост S&P500. Этот оптимизм можно считать вполне обоснованным, если учитывать готовность Федеральной резервной системы и других ведущих центробанков удерживать учетные ставки на низких уровнях и покупать финансовые активы еще долгое время.

Также инвесторы возлагают большие надежды на скорое введение первых вакцин против коронавируса. Новые потоки ликвидности и легкий доступ к дешевому денежному ресурсу оправдают более высокие P/E коэффиценты индекса, а начало реального укрощения пандемии COVID-19 подведет под эти оценки более серьезную экономическую основу.

Наиболее предпочтительным для инвесторов был бы, конечно, сценарий, при котором нынешний бум техноакций сменился устойчивым ростом намного более широкой группы участников индекса.

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