Які ризики оподаткування волонтерської діяльності

На початку червня уряд, вперше з 2016 року, розширив офіційний перелік товарів, які стосуються волонтерства і не підлягають оподаткуванню.

Цьому передував скандал, пов'язаний із запереченнями Міністерства фінансів. Його чиновники зазначали, що подібні зміни можуть призвести до втрати частини доходів бюджету. А Податкова служба тим часом почала нагадувати волонтерам, що кошти, які вони отримують на свої рахунки, в принципі мають оподатковуватись 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 1,5% та воєнного збору.

Це викликало хвилю обурення з боку громадських активістів. У своїх коментарях вони усіляко іронізували з фрази, яку приписали одному з чиновників Мінфіну: "А якщо військові замовлять собі пеньюари?"

На тлі розголосу та критики особисто міністр фінансів Сергій Марченко був змушений коментувати ситуацію та заперечувати бажання фіскалів обкласти податками усіх тих, хто збирає кошти на допомогу армії.

Зрештою, влада таки погодила певне розширення списку товарів, що не підлягають оподаткуванню. Його збільшили на два десятки позицій, які переважно стосуються закупівлі безпілотників. Також було заявлено, що податки можуть не сплачувати ті, хто офіційно зареєстрований як волонтер.

За даними податківців, на початку травня цього року, у Реєстрі волонтерів було близько 4 тисяч осіб.

Та фактично, тих, хто за час великої війни так чи інакше збирав гроші для ЗСУ чи гуманітарних потреб може бути набагато більше.

Надалі не виключені питання до них з боку податківців.

Як податківці ставляться до зборів грошей волонтерами?

Державна податкова служба (ДПСУ) пояснює на запит Цензор.НЕТ: якщо фізична особа не зареєструвалася у Реєстрі волонтерів, то кошти, отримані нею на свої рахунки зараховуються до її загального місячного (річного) оподатковуваного доходу як інший дохід, з відповідним оподаткуванням.

Тобто такі люди зобов'язані подавати податкову декларацію і сплатити 18% ПДФО та 1,5% військового збору з грошей, які отримали.

У разі порушення – донарахування цих податків та ще й штраф у розмірі до 25% від суми. А далі, якщо оплати не буде, можуть нарахувати пеню та й взагалі почати кримінальне провадження.

Хто може не сплачувати податки?

Винятки щодо оподаткування отриманих коштів є – не сплачують ті, хто зареєструвався у Реєстрі волонтерів. І то – тільки до 1 січня 2023 року.

І хоча оподатковувати їх не будуть, навіть ці особи мають в принципі повідомляти ДПС про використання зібраних коштів.

А збирати гроші вони можуть лише на цілком конкретні цілі. Перелік засобів і послуг, які вважаються благодійною допомогою, визначений постановою Кабміну №112 від 24 лютого 2016 року і доповнений вже новою – №550 від 02 червня 2023 року.

Це сотні пунктів. Та все одно, як бачимо, вони не враховують абсолютно усіх потреб, що виникають у військових. До того ж гроші у нас збирають не тільки для потреб ЗСУ, а й для гуманітарних цілей.

А Кабмін водночас вкрай обережно розширює офіційний перелік, навіть на тлі необхідності.

Що далі?

Що ж робити тим, хто збирав кошти, однак не встиг зареєструватись волонтером до 1 січня 2023 року?

Найперше – зберігати підтвердження того, що зібрані гроші йшли на допомогу – чеки, акти виконаних робіт, прийому-передання військовим (наскільки це можливо в умовах війни) та чекати на потенційну зміну законодавства.

Щодо претензій з боку податківців, якщо такі будуть, то є варіант оскарження їх у суді.

Суддя Верховного Суду Наталія Блажівська ще в березні 2023 року розповіла, що нові правила для визначення оподатковуваного доходу для цілей сплати ПДФО для фізичних осіб-благодійників запроваджені з порушенням принципу стабільності, прямо закріпленого положеннями Податкового Кодексу (ПК). А також – передбачуваності правових норм, що є складовою принципу верховенства права.

Згідно з вимогами чинного законодавства, зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніше як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. А ще – податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися впродовж бюджетного року.

Волонтери, з моменту опублікування Закону №2747-ІХ до 1 січня 2023 року, мали лише 20 днів для того, щоб ознайомитися з його змістом, зареєструватися в Реєстрі та, як наслідок, не сплачувати відповідні податки із сум, що були передані на благодійну допомогу.

"В умовах воєнного стану, постійного відключення електроенергії та постійних обстрілів територій України окупантами це був надто короткий строк", – зауважила суддя.

На її думку, необхідне подовження строку, впродовж якого особи мають зареєструватися в Реєстрі волонтерів.

Є ще один аспект цієї проблеми, який певним чином може стримувати податківців, – дані про кошти фізичних осіб на рахунках захищені банківською таємницею, і розкривати їх можна тільки за рішеннями того самого суду. Без доступу до цієї інформації нараховувати податки неможливо.

Та поки що, за даними медіа, представники чинної влади усіляко рекомендували фіскалам не виставляти претензії тим, хто дійсно допомагає людям та Збройним силам.

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