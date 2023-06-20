Какие риски налогообложения волонтерской деятельности

В начале июня правительство впервые с 2016 года расширило официальный перечень товаров, касающихся волонтерства и не подлежащих налогообложению.

Этому предшествовал скандал, связанный с возражениями Министерства финансов. Его чиновники отмечали, что подобные изменения могут привести к потере части доходов бюджета. А Налоговая служба, тем временем, начала напоминать волонтерам, что средства, которые они получают на свои счета, в принципе должны облагаться 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 1,5% и военного сбора.

Это вызвало возмущение со стороны общественных активистов. В своих комментариях они всячески иронизировали по поводу фразы, которую приписали одному из чиновников Минфина: "А если военные закажут себе пеньюары?"

На фоне огласки и критики лично министр финансов Сергей Марченко вынужден был комментировать ситуацию и отрицать желание фискалов обложить налогами всех, кто собирает средства на помощь армии.

В конце концов, власти согласовали определенное расширение списка товаров, не подлежащих налогообложению. Его увеличили на два десятка позиций, преимущественно касающихся закупки беспилотников. Также было заявлено, что налоги могут не платить те, кто официально зарегистрирован как волонтер.

По данным налоговиков, в начале мая этого года, в Реестре волонтеров было около 4 тысяч человек.

Но по факту, тех, кто за время войны так или иначе собирал деньги для ВСУ или гуманитарных нужд может быть много больше.

В дальнейшем не исключены вопросы к ним со стороны налоговиков.

Как налоговики относятся к сбору денег волонтерами?

Государственная налоговая служба (ГНСУ) объясняет по запросу Цензор.НЕТ: если физическое лицо не зарегистрировалось в Реестре волонтеров, то средства, полученные им на свои счета, включаются в его общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход как иной доход, с соответствующим налогообложением.

То есть такие люди обязаны подавать налоговую декларацию и уплатить 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора с полученных денег.

В случае нарушения – доначисление этих налогов, да еще и штраф в размере до 25% от суммы. А дальше, если оплаты не будет, могут начислить пеню, и вообще начать уголовное производство.

Кто может не платить налоги?

Исключение по налогообложению полученных средств есть – с них не платят те, кто зарегистрировался в Реестре волонтеров. И то – только до 1 января 2023 года.

И хотя облагать их налогом не будут, даже эти лица должны в принципе сообщать ГНС об использовании собранных средств.

А собирать деньги они могут только на вполне конкретные цели. Список средств и услуг, которые считаются благотворительной помощью, определен постановлением Кабмина №112 от 24 февраля 2016 года, и дополнен уже новым – №550 от 02 июня 2023 года.

Это сотни пунктов. И все равно, как видим, они не учитывают абсолютно всех потребностей, возникающих у военных. К тому же деньги у нас собирают не только для нужд ВСУ, но и для гуманитарных целей.

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А Кабмин, при этом, очень осторожно расширяет официальный список, даже на фоне необходимости.

Что дальше?

Что же делать тем, кто собирал средства, однако не успел зарегистрироваться волонтером до 1 января 2023 года?

Прежде всего – сохранять подтверждение того, что собранные деньги шли на помощь – чеки, акты выполненных работ, приема-передачи военным (на сколько это возможно в условиях войны) и ждать потенциального изменения законодательства.

Что касается претензий со стороны налоговиков, если таковые будут, то есть вариант обжалования в суде.

Судья Верховного Суда Наталья Блажевская еще в марте 2023 года рассказала, что новые правила для определения налогооблагаемого дохода для целей уплаты НДФЛ с физических лиц-благодетелей введены с нарушением принципа стабильности, прямо закрепленного положениями Налогового Кодекса (НК). А также – предсказуемости правовых норм, как составляющей принципа верховенства права.

Согласно требованиям действующего законодательства, изменения в какие-либо элементы налогов и сборов не могут вноситься позже, чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного периода, в котором будут действовать новые правила и ставки. А еще – налоги и сборы, их ставки, а также налоговые льготы не могут изменяться в течение бюджетного года.

Волонтеры, с момента опубликования Закона №2747-ІХ до 1 января 2023 года, имели всего 20 дней для того, чтобы ознакомиться с его содержанием, зарегистрироваться в Реестре и, как следствие, не уплачивать соответствующие налоги с сумм, которые были переданы на благотворительную помощь .

"В условиях военного положения, постоянного отключения электроэнергии и постоянных обстрелов территорий Украины оккупантами это был слишком короткий срок", – отметила судья.

По ее мнению, необходимо продление срока, в течении которого можно зарегистрироваться в Реестре волонтеров.

Есть еще один аспект этой проблемы, который может сдерживать налоговиков – данные о средствах физических лиц на счетах, защищены банковской тайной, и раскрывать их можно только по решениям того же суда. Без доступа к этой информации, начислять налоги невозможно.

Но пока, по данным медиа , представители действующей власти всячески рекомендовали фискалам не выдвигать претензии тем, кто действительно помогает людям и Вооруженным силам.

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