Оформити відпустку, подати скаргу, не робити бартер. Неочевидні правила для ФОПів

Як можна використовувати кошти з рахунку ФОП? Чи обов'язково підприємцю відкривати рахунок? У яких випадках треба видавати чеки через реєстратори розрахункових операцій (РРО)?

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Відповіді на ці та інші питання в огляді податкового консультанта Михайла Смоковича. LIGA.net, з дозволу автора, публікує конспект з Youtube-каналу автора.

Чи можна вільно використовувати ті кошти, які надходять на рахунок ФОП на єдиному податку?

Загалом, все, що ФОП отримав на свої поточні рахунки, він/вона може вважати особистими коштами.

Якщо спрощено, все, що "зайшло" на рахунок ФОП – це вже фактично зарплата. І немає заборони в тому, щоб використовувати ці кошти, коли потрібно розраховуватися в магазинах, на заправках, знімати готівку.

Але краще такі витрати проводити через особисту картку. Бо є певні види витрат, які потребують додаткових звітів та сплати податків. Наприклад, якщо з рахунку ФОПа виплачуються кошти іншим фізичним особам як оплата праці.

Чи обов'язково відкривати рахунок ФОП у банках?

Ні, відкривати рахунок не обов'язково. Якщо він вам не потрібний.

Якщо це працює перукар, який ніколи не буде ставити собі платіжні термінали, приймати кошти безготівково, а буде працювати тільки з готівкою, то відповідно і сам рахунок ФОП навряд чи знадобиться.

Якщо у вас будуть безготівкові платежі, тоді вже без рахунку не обійтись.

Михайло Смокович

Підприємці, які отримають готівковий виторг, мають обов'язково працювати з касовим апаратом чи з програмним реєстратором (РРО/ПРРО)?

До 2022 року у нас ще були певні ліміти, до яких нам можна було працювати без РРО.

Зараз вже будь-яка сума готівкою, якщо ви не перша група, потребує видавання фіскального чека. І за це надзвичайно величезна відповідальність, бо є штрафи від 25% до 150% від виторгу, який ми провели без застосування РРО.

Єдиний виняток передбачено 14 пунктом прикінцевих положень Закону про РРО, згідно з яким штрафні санкції не застосовуються до ФОП, які працюють на територіях ведення бойових дій. Але якщо ФОП продає підакцизні товари, то цей виняток не діє.

Відпустка для ФОП (податкові канікули) – як оформити?

Підприємці на першій та другій групах єдиного податку можуть написати заяву про податкові канікули на один місяць впродовж року. За цей місяць можна не платити єдиний податок. Таким чином, принаймні ФОП другої групи можуть зекономити 1420 гривень.

Заяву можна написати, підписати, відсканувати та подати через електронний кабінет платника податків через листування з ДПС. Загалом це може займати від 30 хвилин, і за цей час ви отримаєте профіт у вигляді 1420 гривень зекономленого податку.

Як подати скаргу на протиправні дії працівників податкової?

Якщо це питання не вдається розв'язати під час особистої розмови, або ж озвучена податківцями позиція суперечить законодавству, то в цьому випадку є один дієвий інструмент – "гарячий" номер податкової 0 800 501 007. Під час дзвінка можна обрати пункт щодо скарги.

Всі скарги оперативно відпрацьовуються. Якщо працівник податкової дійсно припустився помилки чи діяв проти законодавчих норм, він обов’язково виправляється та телефонує, щоб повідомити про виправлення. Інструмент працює дуже круто, за що окрема вподобайка для нашої Податкової. Проте не варто зловживати.

КВЕДи – це дуже важливо

У кожного ФОПа є коди видів економічної діяльності (КВЕД). Дуже важливо, щоб ті КВЕДи, які ми обрали, дійсно відповідали нашій діяльності.

Якщо відкривається новий вид бізнесу, ми маємо додавати нові. Бо за невідповідність часто притягують до відповідальності під час перевірки. Найгірші наслідки, яких можемо очікувати за невідповідність КВЕД, – зняття з єдиного податку. Це можуть зробити навіть заднім числом. Тому слідкуємо за цим.

Первинна документація для ФОП: чому потрібно її вести?

Якщо ви не займаєтеся продажем підакцизних товарів, ювелірки, технічно складних побутових пристроїв чи лікарських засобів, то тут, в принципі, все просто.

Підприємець на спрощеній системі має вести спрощений облік. Ми ведемо тільки облік наших доходів. Це можна робити будь-яким зручним способом. Можна собі завести якийсь зошит, можна завести файл в екселі, в гугл-таблиці тощо. Просто записувати дохід із помісячними підсумками, щоб у разі перевірки цю інформацію надати податковій.

Звісно, мають бути і документи, які підтверджують взаємодію із нашими клієнтами. Це можуть бути рахунки, акти виконаних робіт, видаткові накладні, фіскальні чеки, якщо це необхідно. А от ті, хто має в асортименті ризикові групи товарів, які перелічені вище, обов’язково має слідкувати, щоб на всі товари були документи, які підтверджують походження цих товарів (накладні, митні декларації тощо). Адже за відсутність останніх можна отримати штраф у 100% від суми продажу таких товарів.

Тільки грошові розрахунки. Ніякого бартеру чи крипти

Підприємці можуть використовувати у своїй діяльності тільки грошові розрахунки.

Якщо є якийсь взаємозалік заборгованостей чи обмін продукції на чиїсь послуги, чи загалом відбувається бартер – це незаконно. Звісно, буває всяке, та якщо навіть таке відбувається, то про це не потрібно комусь казати, чи оформляти це документально. Бо коли буде підтверджено факт таких операцій, то можна "злетіти" з єдиного податку.

До речі, міняти свої товари чи послуги на рекламу в інстаграмі або навпаки – це також є бартер. Тому обережно з цим.

Рахунки ФОП. Які є обмеження?

Буває ситуація, коли підприємці за номером картки ФОП приймають безготівкові платежі, які не стосуються підприємницької діяльності. Це не є правильним, хоча достатньо довго банки на це "закривали очі".

ПриватБанк вже обмежив такі операції. І зараз можна провести подібних платежів саме за номером картки ФОП не більш ніж на 30 000 гривень на місяць. Тож і інші банки також це зроблять.

Є безліч альтернатив. Варіант – використання платіжних сервісів.

Де брати відповіді на свої запитання щодо роботи ФОП?

Якщо виникають певні питання щодо діяльності ФОП, то не обов'язково йти в Податкову чи телефонувати туди.

Наприклад, є ЗІР: Загальний інформаційний ресурс, розроблений державною податковою службою. На ньому зібрані відповіді на найпоширеніші запитання ФОПів. У відповідь на запит "спрощена система" – отримуємо перелік найчастіших запитань і відповідей на них. Ресурс постійно оновлюється, тому періодично слід заходити та переглядати.