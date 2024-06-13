Оформить отпуск, подать жалобу, не делать бартер. Неочевидные правила для ФОП

Как можно использовать средства со счета ФОП (укр: Фізична особа-підприємець)? Обязательно ли предпринимателю открывать счет? В каких случаях следует выдавать чеки через регистраторы расчетных операций (РРО)?

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Ответы на эти и другие вопросы в обзоре налогового консультанта Михаила Смоковича. LIGA.net, с разрешения автора, публикует конспект с Youtube-канала автора.

Можно ли свободно использовать те средства, которые поступают на счет ФОП на едином налоге?

В общем, все, что ФОП получил на свои текущие счета, он/она может считать личными средствами.

Если упрощенно, все "зашедшее" на счет ФОП – это уже фактически зарплата. И нет запрета на то, чтобы использовать эти средства, когда нужно рассчитываться в магазинах, на заправках, снимать наличные деньги.

Но лучше такие расходы проводить через личную карту. Ибо есть определенные виды расходов, требующих дополнительных отчетов и налогов. Например, если со счета ФОП выплачиваются средства другим физическим лицам в качестве оплаты труда.

Обязательно ли открывать счет ФОП в банках?

Нет, открывать счет не обязательно. Если он вам не нужен.

Если это работает парикмахер, который никогда не будет ставить себе платежные терминалы, принимать средства безналично, а будет работать только с наличными деньгами, то соответственно и сам счет ФОП вряд ли понадобится.

Если у вас будут безналичные платежи, тогда без счета не обойтись.

МихаилСмокович

Предприниматели, получившие наличную выручку, должны обязательно работать с кассовым аппаратом или с программным регистратором (РРО/ПРРО)?

До 2022 года у нас еще были определенные лимиты, до которых нам можно было работать без РРО.

Сейчас уже любая сумма наличными, если вы не первая группа, нуждается в выдаче фискального чека. И за это очень огромная ответственность, потому что есть штрафы от 25% до 150% от выручки, которую мы провели без применения РРО.

Единственное исключение предусмотрено 14 пунктом заключительных положений Закона об РРО, согласно которому штрафные санкции не применяются к ФОП, работающим на территориях ведения боевых действий. Но если ФОП продает подакцизные товары, то это исключение не действует.

Отпуск для ФОП (налоговые каникулы) – как оформить?

Предприниматели на первой и второй группах единого налога могут написать заявление о налоговых каникулах на один месяц в течение года. За этот месяц можно не платить единый налог. Таким образом, по крайней мере ФОП второй группы могут сэкономить 1420 гривень.

Заявление можно написать, подписать, отсканировать и подать через электронный кабинет налогоплательщика через переписку с ГНС. В общей сложности это может занимать от 30 минут, и за это время вы получите профит в виде 1420 гривень сэкономленного налога.

Как подать жалобу на противоправные действия работников налоговой?

Если этот вопрос не удается решить при личном разговоре, или озвученная налоговиками позиция противоречит законодательству, то в этом случае есть один действенный инструмент – "горячий" номер налоговой 0 800 501 007. Во время звонка можно выбрать пункт по жалобе.

Все жалобы оперативно обрабатываются. Если работник налоговой действительно допустил ошибку или действовал против законодательных норм, он обязательно исправляется и звонит по телефону, чтобы сообщить об исправлении. Инструмент работает очень круто, за что отдельный лайк для нашей Налоговой. Однако не стоит злоупотреблять.

КВЭД – это очень важно

У каждого ФОП есть коды видов экономической деятельности (КВЭД). Очень важно, чтобы те КВЭД, которые мы выбрали, действительно соответствовали нашей деятельности.

Если открывается новый вид бизнеса, мы должны добавлять новые. Ибо за несоответствие часто привлекают к ответственности при проверке. Худшие последствия, которых мы можем ожидать за несоответствие КВЭД, – снятие с единого налога. Это могут сделать даже задним числом. Поэтому следим за этим.

Первичная документация для ФОП: почему нужно ее вести?

Если вы не занимаетесь продажей подакцизных товаров, ювелирки, технически сложных бытовых устройств или лекарственных средств, то здесь в принципе все просто.

Предприниматель на упрощенной системе должен вести упрощенный учет. Мы ведем только учет наших доходов. Это можно делать любым удобным способом. Можно себе завести какую-то тетрадь, можно завести файл в экселе, в гугл-таблице и так далее. Просто записывать доход с помесячными итогами, чтобы в случае проверки эту информацию предоставить налоговой.

Конечно, должны быть и документы, подтверждающие взаимодействие с нашими клиентами. Это могут быть счета, акты выполненных работ, расходные накладные, фискальные чеки, если это необходимо. А те, кто имеет в ассортименте рисковые группы вышеперечисленных товаров, обязательно должны следить, чтобы на все товары были документы, подтверждающие происхождение этих товаров (накладные, таможенные декларации и т.д.). Ведь за отсутствие последних можно получить штраф в 100% от суммы продажи таких товаров.

Только денежные расчеты. Никакого бартера или крипты

Предприниматели могут использовать в своей деятельности только денежные расчеты.

Если есть какой-то взаимозачет задолженностей или обмен продукции на чьи-либо услуги, то происходит бартер – это незаконно. Конечно, бывает всякое, но даже если такое происходит, то об этом не нужно кому-то говорить, оформлять это документально. Поскольку когда будет подтвержден факт таких операций, то можно "слететь" с единого налога.

Кстати, менять свои товары или услуги на рекламу в инстаграме или наоборот – это также бартер. Потому осторожно с этим.

Счета ФОП. Какие ограничения?

Бывает ситуация, когда предприниматели по номеру карты ФОП принимают безналичные платежи, не относящиеся к предпринимательской деятельности. Это неправильно, хотя достаточно долго банки на это "закрывали глаза".

ПриватБанк уже ограничил подобные операции. И сейчас можно провести подобных платежей именно по номеру карты ФОП не более чем на 30 000 грн в месяц. Поэтому и другие банки тоже это сделают.

Есть множество альтернатив. Вариант – использование платежных сервисов.

Где брать ответы на свои вопросы по работе ФОП?

Если возникают определенные вопросы насчет деятельности ФОП, то необязательно идти в Налоговую или звонить туда.

Например, есть "ЗІР": Общий информационный ресурс, разработанный государственной налоговой службой. На нем собраны ответы на самые распространенные вопросы ФОП. В ответ на запрос "упрощенная система" – получаем список наиболее частых вопросов и ответов на них. Ресурс постоянно обновляется, поэтому периодически следует заходить и просматривать.