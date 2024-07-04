Перевірки ФОПів. Кого та за що зараз штрафують

Які перевірки ФОПів зараз проводяться найчастіше і чим вони можуть загрожувати підприємцям?

Перевірка звітності. Фото Depositphotos.com

Перевірки фізичних осіб-підприємців (ФОП) – камеральні, фактичні, документальні. Які з них зараз проводяться найчастіше і що за покарання чи штрафи передбачають?

Читайте про бізнес без політики на каналі LIGA.Бізнес

Пояснення щодо цього надає податковий консультант Михайло Смокович. LIGA.net, з дозволу автора, публікує конспект з його YouTube-каналу.

Камеральна перевірка

Найбільш масовою зараз є камеральна перевірка, яка проводиться без участі ФОПів.

"Камеральна перевірка – це коли гарний працівник податкової чи працівниця податкової сидять в себе в податковому офісі, відкривають наш податковий кабінет і дивляться, що ж там може бути не так", – зазначає Михайло Смокович.

Зокрема, співробітники Державної податкової служби (ДПС) моніторять наявну базу даних щодо можливості таких порушень:

1) Невчасне подання декларації – штраф 340 грн за перше порушення та 1020 грн за наступні.

2) Невчасна сплата податку – штраф ФОП третьої групи: відтермінування сплати до 30 календарних днів – 5%, понад 30 календарних днів – 10%; штраф ФОП першої та другої групи – 50%.

3) Заниження зобов'язань в податковій декларації. Коли невірно заповнили декларацію, чим занизили дохід чи/та суму єдиного податку – штраф 25% від суми заниження.

4) Порушення умов перебування на спрощеній системі. Можливо, перевищення доходу, здійснення діяльності, яка не підпадає під перебування на спрощеній системі чи у певній групі єдиного податку.

За результатами перевірки, у разі виявлення порушень, складається акт камеральної перевірки, і його присилають ФОПу Укрпоштою. Пізніше виставляється податкове повідомлення рішення, де зазначають; за що штраф, які суми та куди сплатити. Воно також висилається в конверті.

У деяких виключних випадках, на тлі порушень, ДПС в цьому разі навіть може зняти підприємця з єдиного податку.

"Якщо підприємець має податковий борг, два послідовні квартали поспіль 3060 грн", – зазначає консультант.

Щоб уникнути цього, потрібно принаймні хоча б раз на квартал заходити в кабінет платника, дивитись, чи там немає податкового боргу.

Фактична перевірка

Наступна за масовістю — фактична перевірка. Саме на ній роблять фактичні закупівлі, щоб виявити, чи працює ФОП з реєстраторами розрахункових операцій (РРО/ПРРО), та перевіряють, чи оформлені офіційно працівники.

"Під час фактичної перевірки працівники податкової приходять і за фактом перевіряють ваше порушення на вашому фактичному місці здійснення діяльності. І штраф вони можуть виставити тільки за те порушення, яке знайшли", – пояснює Смокович.

Найчастіше після цього ФОПи отримують акти про наступні порушення:

1) Незастосування чи помилки в роботі з РРО/ПРРО.

- ФОПи взагалі ігнорують видавання фіскальних чеків через РРО/ПРРО;

- видають розрахункові чи товарні чеки, які не профіскалізовані. Імітують видавання чека (навіть коли насправді він в податкову не потрапляє) – штраф 25-150% від непрофіскалізованого обігу.

2) Виявлення неоформлених працівників.

Якщо перевіряльники прийшли на торгову точку, зробили закупку, а працівник, який продав чи обслужив, не має трудового договору та, відповідно, трудових відносин, то буде штраф — від 17 000 грн.

3) Здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації. Нараховують штрафи 17 000 – 85 000 грн людям, які продають товари без оформлення ФОПу. Також у цьому разі закон передбачає вилучення предметів діяльності, що може бути більш болючим, ніж штраф.

Це саме стосується і продажу через інтернет. Контрольні закупівлі роблять і при цьому.

Документальні планові та позапланові перевірки

Окремо варто звернути увагу на документальні планові та позапланові перевірки.

Планові для ФОПів на спрощеній системі — зараз під мораторієм. А от позапланову можуть провести. Один із видів позапланової – ліквідаційна перевірка. Її призначають після закриття ФОПу. Хоч і не для всіх, бо на всіх не вистачає ресурсу. Та що далі, то більше звернень за такими до нас.

Неприємна документальна перевірка тим, що податкова перевіряє діяльність та документи за тривалий період часу (від трьох років).

"Тому, якщо ви закриваєте ФОП, маєте бути готові до того. Мусите мати всі виписки, документи, договори, акти наданих послуг. Для того щоб в разі необхідності, в разі запиту податкової на ліквідаційну перевірку, ці документи надати", – зазначає консультант.