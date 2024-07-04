Проверки ФЛП. Кого и за что сейчас штрафуют

Какие проверки ФЛП сейчас проводятся чаще всего и чем они могут грозить предпринимателям?

Проверка отчетности. Фото Depositphotos.com

Проверки физических лиц-предпринимателей (ФЛП) – камеральные, фактические, документальные. Какие из них сейчас проводятся чаще всего и какие штрафы или наказания предусматривают?

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Объяснение по этому поводу предоставляет налоговый консультант Михаил Смокович. LIGA.net, с разрешения автора, публикует конспект по видео с его YouTube-канала.

Камеральная проверка

Наиболее массовая сейчас — камеральная проверка, которая проводится без участия ФЛП.

"Камеральная проверка – это когда хороший работник налоговой или работница налоговой сидят у себя в налоговом офисе, открывают наш налоговый кабинет и смотрят, что там может быть не так", – отмечает Михаил Смокович.

В частности, сотрудники Государственной налоговой службы (ГНС) мониторят имеющуюся базу данных о возможности таких нарушений:

1) Несвоевременная подача декларации – штраф 340 грн за первое нарушение и 1020 грн за следующие.

2) Несвоевременная уплата налога – штраф ФЛП третьей группы: отсрочка уплаты до 30 календарных дней – 5%, более 30 календарных дней – 10%; штраф ФЛП первой и второй группы – 50%.

3) Занижение обязательств в налоговой декларации. Когда неверно заполнили декларацию, чем занизили доход или сумму единого налога – штраф 25% от суммы занижения.

4) Нарушение условий пребывания на упрощенной системе. Возможно, превышение дохода, осуществление деятельности, которая не подпадает под пребывание на упрощенной системе или в определенной группе единого налога.

По результатам проверки, в случае выявления нарушений, составляется акт камеральной проверки и его присылают ФЛП Укрпоштой. Позже выставляется налоговое уведомление о решении, где отмечают: за что штраф, какие суммы и куда уплатить. Оно также высылается в конверте.

В некоторых исключительных случаях на фоне нарушений ГНС в этом случае даже может снять предпринимателя с единого налога.

"Если предприниматель имеет налоговый долг, два последовательных квартала подряд 3060 грн", – отмечает консультант.

Чтобы избежать этого, нужно хотя бы раз в квартал заходить в кабинет плательщика, смотреть, нет ли там налогового долга.

Фактическая проверка

Следующая по массовости — фактическая проверка. Именно на ней делают фактические закупки, чтобы выявить, работает ли ФЛП с регистраторами расчетных операций (РРО/ПРРО), и проверяют, оформлены ли официально работники.

"При фактической проверке работники налоговой приходят и по факту проверяют ваше нарушение на вашем фактическом месте осуществления деятельности. И штраф они могут выставить только за то нарушение, которое нашли", – объясняет Смокович.

Чаще всего после этого ФЛП получают акты о следующих нарушениях:

1) Неприменение или ошибки в работе с РРО/ПРРО.

- ФЛП вообще игнорируют выдачу фискальных чеков через РРО/ПРРО;

- выдают расчетные или товарные чеки, которые не профискализированы. Имитируют выдачу чека (даже когда на самом деле он в налоговую не попадает) – штраф 25-150% от непрофискализированного оборота.

2) Выявление неоформленных работников.

Если проверяющие пришли на торговую точку, сделали закупку, а работник, продавший или обслуживший, не имеет трудового договора и, соответственно, трудовых отношений, будет штраф — от 17 000 грн.

3) Осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации. Начисляют штрафы 17 000 – 85 000 грн людям, продающим товары без оформления ФЛП. Также в этом случае законом предусмотрено изъятие предметов деятельности, что может быть более болезненным, чем штраф.

Это же касается и продаж через интернет. Контрольные закупки производят и при этом.

Документальные плановые и внеплановые проверки

Отдельно следует обратить внимание на документальные плановые и внеплановые проверки.

Плановые для ФЛП на упрощенной системе — сейчас под мораторием. А вот внеплановую могут провести. Один из видов внеплановой – ликвидационная проверка. Ее назначают после закрытия ФЛП. Хоть и не для всех, потому что на всех не хватает ресурса. Но чем дальше, тем больше обращений за такими к нам.

Неприятна документальная проверка тем, что налоговая проверяет деятельность и документы в течение длительного периода времени (от трех лет).

"Поэтому, если вы закрываете ФЛП, должны быть готовы к тому. Должны иметь все выписки, документы, договоры, акты предоставленных услуг. Для того чтобы в случае необходимости, в случае запроса налоговой на ликвидационную проверку, эти документы предоставить", – отмечает консультант.