Проверки ФЛП. Кого и за что сейчас штрафуют
Проверки физических лиц-предпринимателей (ФЛП) – камеральные, фактические, документальные. Какие из них сейчас проводятся чаще всего и какие штрафы или наказания предусматривают?
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Объяснение по этому поводу предоставляет налоговый консультант Михаил Смокович. LIGA.net, с разрешения автора, публикует конспект по видео с его YouTube-канала.
Камеральная проверка
Наиболее массовая сейчас — камеральная проверка, которая проводится без участия ФЛП.
"Камеральная проверка – это когда хороший работник налоговой или работница налоговой сидят у себя в налоговом офисе, открывают наш налоговый кабинет и смотрят, что там может быть не так", – отмечает Михаил Смокович.
В частности, сотрудники Государственной налоговой службы (ГНС) мониторят имеющуюся базу данных о возможности таких нарушений:
1) Несвоевременная подача декларации – штраф 340 грн за первое нарушение и 1020 грн за следующие.
2) Несвоевременная уплата налога – штраф ФЛП третьей группы: отсрочка уплаты до 30 календарных дней – 5%, более 30 календарных дней – 10%; штраф ФЛП первой и второй группы – 50%.
3) Занижение обязательств в налоговой декларации. Когда неверно заполнили декларацию, чем занизили доход или сумму единого налога – штраф 25% от суммы занижения.
4) Нарушение условий пребывания на упрощенной системе. Возможно, превышение дохода, осуществление деятельности, которая не подпадает под пребывание на упрощенной системе или в определенной группе единого налога.
По результатам проверки, в случае выявления нарушений, составляется акт камеральной проверки и его присылают ФЛП Укрпоштой. Позже выставляется налоговое уведомление о решении, где отмечают: за что штраф, какие суммы и куда уплатить. Оно также высылается в конверте.
В некоторых исключительных случаях на фоне нарушений ГНС в этом случае даже может снять предпринимателя с единого налога.
"Если предприниматель имеет налоговый долг, два последовательных квартала подряд 3060 грн", – отмечает консультант.
Чтобы избежать этого, нужно хотя бы раз в квартал заходить в кабинет плательщика, смотреть, нет ли там налогового долга.
Фактическая проверка
Следующая по массовости — фактическая проверка. Именно на ней делают фактические закупки, чтобы выявить, работает ли ФЛП с регистраторами расчетных операций (РРО/ПРРО), и проверяют, оформлены ли официально работники.
"При фактической проверке работники налоговой приходят и по факту проверяют ваше нарушение на вашем фактическом месте осуществления деятельности. И штраф они могут выставить только за то нарушение, которое нашли", – объясняет Смокович.
Чаще всего после этого ФЛП получают акты о следующих нарушениях:
1) Неприменение или ошибки в работе с РРО/ПРРО.
- ФЛП вообще игнорируют выдачу фискальных чеков через РРО/ПРРО;
- выдают расчетные или товарные чеки, которые не профискализированы. Имитируют выдачу чека (даже когда на самом деле он в налоговую не попадает) – штраф 25-150% от непрофискализированного оборота.
2) Выявление неоформленных работников.
Если проверяющие пришли на торговую точку, сделали закупку, а работник, продавший или обслуживший, не имеет трудового договора и, соответственно, трудовых отношений, будет штраф — от 17 000 грн.
3) Осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации. Начисляют штрафы 17 000 – 85 000 грн людям, продающим товары без оформления ФЛП. Также в этом случае законом предусмотрено изъятие предметов деятельности, что может быть более болезненным, чем штраф.
Это же касается и продаж через интернет. Контрольные закупки производят и при этом.
Документальные плановые и внеплановые проверки
Отдельно следует обратить внимание на документальные плановые и внеплановые проверки.
Плановые для ФЛП на упрощенной системе — сейчас под мораторием. А вот внеплановую могут провести. Один из видов внеплановой – ликвидационная проверка. Ее назначают после закрытия ФЛП. Хоть и не для всех, потому что на всех не хватает ресурса. Но чем дальше, тем больше обращений за такими к нам.
Неприятна документальная проверка тем, что налоговая проверяет деятельность и документы в течение длительного периода времени (от трех лет).
"Поэтому, если вы закрываете ФЛП, должны быть готовы к тому. Должны иметь все выписки, документы, договоры, акты предоставленных услуг. Для того чтобы в случае необходимости, в случае запроса налоговой на ликвидационную проверку, эти документы предоставить", – отмечает консультант.