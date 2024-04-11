Шлях для грошей. Якими системами переказу коштів до України користуються найбільше

В Україні діють 35 платіжних систем. Однак найпопулярнішими для переказу коштів є лише п’ять.

Зі збільшенням кількості українців за кордоном питання пошуку оптимальних каналів переказу коштів до України стає все більш актуальним.

За минулий 2023 рік згідно з даними НБУ до України з усього світу було перераховано близько $11,6 млрд. Ця сума включає перекази через офіційні канали – банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення – та неофіційні – шляхом передавання грошей із рук у руки.

Показово, що із використанням платіжних систем "переказу коштів" до України із загальної суми минулого року зайшло всього $2,6 млрд. І це при тому, що, за інформацією НБУ, "платіжні системи переказу коштів стали основним каналом виплати гуманітарної допомоги українцям від низки міжнародних організацій".

Також цікавим є те, що левова частка – 98,19 % – всіх переказів припала на п'ять із 35 наявних в Україні платіжних систем. Це:

Western Union (платіжна організація – резидент США) – 43,2%;

MoneyGram (платіжна організація – резидент США) – 21,7%;

PrivatMoney (платіжна організація – українське АТ КБ "ПриватБанк") – 17,9%;

RIA (платіжна організація – резидент США) – 12,35%;

Intelexpress (платіжна організація – резидент Грузії) – 3,04%.

Лідер з переказів до України – Western Union – має понад 500 000 відділень у 200 країнах. З них в Україні – більше ніж 9000. Знайти їх можна на карті. Швидкість переказу – декілька хвилин.