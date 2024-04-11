Путь для денег. Какими системами перевода средств в Украину пользуются больше всего

В Украине действуют 35 платежных систем. Однако наиболее популярными для перевода денежных средств являются всего пять.

С увеличением количества украинцев за рубежом вопрос поиска оптимальных каналов перевода денежных средств в Украину становится все более актуальным.

За прошлый 2023 год согласно данным НБУ в Украину со всего мира было перечислено около $11,6 млрд. Эта сумма включает переводы через официальные каналы – банки, международные системы денежных переводов, почтовые отделения – и неофициальные – путем передачи денег из рук в руки.

Показательно, что с использованием платежных систем перевода денежных средств в Украину из общей суммы в прошлом году зашло всего $2,6 млрд. И это при том, что, по информации НБУ, "платежные системы перевода денежных средств стали основным каналом выплаты гуманитарной помощи украинцам от ряда международных организаций".

Также интересно то, что львиная доля – 98,19 % – всех переводов пришлась на пять из 35 действующих в Украине платежных систем. Это:

Western Union (платежная организация – резидент США) – 43,2%;

MoneyGram (платежная организация – резидент США) – 21,7%;

PrivatMoney (платежная организация – украинское АО КБ "ПриватБанк") – 17,9%;

RIA (платежная организация – резидент США) – 12,35%;

Intelexpress (платежная организация – резидент Грузии) – 3,04%.

Лидер по переводам в Украину – Western Union – имеет более 500 000 отделений в 200 странах. Из них в Украине – более 9000. Найти их можно на карте. Скорость перевода – несколько минут.