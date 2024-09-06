Скільки шкіл Києва відремонтували свої укриття та скільки на це витрачено коштів

На облаштування укриттів у школах столиці з початку повномасштабної війни витратили понад 1,1 млрд грн із бюджету міста. Як вони були розподілені?

Укриття в одній із київських шкіл (Фото: Телеграм КМДА)

Цього навчального року до шкіл Києва пішла 281 000 учнів, що на понад 40 000 більше, ніж минулого. Міська влада стверджує, що з початку повномасштабного вторгнення місткість укриттів у закладах загальної освіти збільшилася на 67 000 місць. Це одна з причин, чому школам рекомендується організувати освітній процес максимально в очному форматі.

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За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, 95% шкіл працюють в очному форматі, 5% – дистанційно або в інших школах, бо у них відсутні повноцінні укриття.

Усього у Києві працює 420 комунальних шкіл. Проте цього року навчання почалося в 417 закладах освіти. Більшість із них мають укриття. Впродовж 2022-2024 років у 390 школах проводили, проводять ремонти бомбосховищ або навіть будують нові. Ці укриття рекомендувала до використання спеціальна комісія. В інших 27 закладах укриття не рекомендовані або відсутні.

Загалом із початку повномасштабної війни школам виділили понад 1,1 млрд гривень на поточні та капітальні ремонти наявних укриттів і будівництво нових. Найбільше грошей на ремонт сховищ витратили в Деснянському районі – майже 460 млн гривень на 52 ремонти в школах. Найменше коштів виділили на ремонт сховищ у школах Подільського району – 13,96 млн гривень на 21 поточний та 19 капітальних ремонтів.

LIGA.net запитала у КМДА, в скількох школах із початку повномасштабної війни зробили поточні та капітальні ремонти та скільки грошей із міського бюджету витратили управління освіти?

У яких районах провели найбільше ремонтів укриттів у школах за 2022-2024 роки. (Інфографіка: Дарина Дмитренко / LIGA.net)

Голосіївський район

У Голосіївському районі є три школи, в яких відсутні укриття. Для забезпечення безпеки учнів використовуються приміщення метро.

З початку повномасштабного вторгнення в школах району провели поточні ремонти найпростіших укриттів на 5,14 млн гривень. За ці кошти оновили сховища в 17 закладах. Капітально відремонтували чотири укриття на 9,52 млн гривень. Загалом було виділено 14,66 млн гривень.

Дарницький район

У 41 школі було проведено капітальний ремонт укриттів на 167,45 млн гривень.

Деснянський район

З початку повномасштабної війни було проведено капітальні ремонти укриттів у 40 школах, поточні ремонти – у 51.

Власного укриття не мають два заклади, тому навчання в них проводиться у змішаному та онлайн-форматі. Школи використовують приміщення інших суб’єктів господарювання за укладеними договорами.

Поточні та аварійні ремонтні роботи з облаштування найпростіших укриттів виконали на 39,22 млн гривень, капітальні ремонти – на 420,70 млн гривень. Загалом – 459,92 млн гривень.

Дніпровський район

У Дніпровському районі працює 53 школи, із них – 128 мають найпростіші укриття. Сховища відсутні в чотирьох закладах освіти – трьох садочках та одній школі. Ці заклади мають договори про використання іншого приміщення.

З початку вторгнення у 62 закладах провели капітальний ремонт укриттів, зокрема у 29 школах, та поточний ремонт в 66 закладах – 24 школах. На ремонт було виділено 185,71 млн гривень, із них 118,36 млн на школи.

Оболонський район

Всього у школах Оболонського району проведено 18 капітальних ремонтів захисних споруд та 32 поточні ремонти на 79,95 млн гривень. П’ять закладів освіти використовують найпростіші укриття інших суб’єктів господарювання.

Печерський район

У школах Печерського району було проведено 42 капітальні та поточні ремонти укриттів на 45,34 млн гривень.

Окрім цього, два заклади освіти за договором використовують під час повітряної тривоги найпростіші укриття інших суб’єктів господарювання.

Подільський район

У Подільському районі виконали капітальні ремонти в 19 закладах загальної середньої освіти, поточні ремонти – у 21.

У трьох школах відсутні укриття, тому вони використовують паркінг у житловому будинку, станцію метро "Контрактова площа" та найпростіші сховища в житловому будинку поряд.

Загалом на капітальні та поточні ремонти найпростіших укриттів шкіл було виділено 13,96 млн гривень.

Святошинський район

У школах Святошинського району капітально відремонтували укриття в 23 школах на 29,2 млн гривень. У 2024 році планується капітальний ремонт ще 19 сховищ вартістю 37,4 млн гривень.

Поточні ремонти найпростіших укриттів провели в 41 школі на 21,47 млн гривень. Цьогоріч заплановано ще у шести школах на 2,95 млн гривень.

Загалом на капітальні та поточні ремонти укриттів було виділено 91,02 млн гривень.

У двох закладах загальної середньої освіти немає можливості облаштувати укриття, оскільки за технічним паспортом будівель у них відсутні підвальні та цокольні приміщення. Ці школи також використовують об’єкти цивільного захисту інших суб’єктів господарювання.

Солом’янський район

У 39 школах Солом’янського району було проведено ремонти найпростіших укриттів на 120,05 млн гривень.

Станом на сьогодні відсутні укриття у трьох закладах загальної середньої освіти. Учні використовують сховища інших суб’єктів господарювання.

Шевченківський район

У 2022 році на поточний ремонт укриттів у 25 школах було передбачено – 21,09 млн гривень, використано – 20,44 млн.

У 2023 році на поточний ремонт укриттів у 12 школах було виділено 29,46 млн гривень, на капітальний ремонт у чотирьох школах було передбачено 21,91 млн гривень, використано – 19,81 млн.

Крім того, торік у трьох школах почали будувати споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття на 7,45 млн гривень.

Цього року на поточний ремонт укриття однієї школи використано 593,2 тис. гривень. Капітальний ремонт проводять у семи школах на 24,12 млн гривень, але поки що використано 496,2 тис. гривень. Також цього року на продовження будівництва укриттів передбачено – 185,24 млн гривень.

Загалом на поточний та капітальний ремонт укриттів, а також будівництво нових було витрачено 80,04 млн гривень.

П’ять шкіл не мають власного укриття, тому за договором використовують об’єкти цивільного захисту інших суб’єктів господарювання, які розташовані поряд.