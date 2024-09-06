Сколько школ Киева отремонтировали свои укрытия и сколько на это потрачено средств

На обустройство укрытий в школах столицы с начала полномасштабной войны потратили более 1,1 млрд грн из бюджета города. Как они были распределены?

Укрытие в одной из киевских школ (Фото: Телеграм КГГА)

В этом учебном году в школы Киева пошла 281 000 учеников, что на более чем 40 000 больше, чем в прошлом. Городские власти утверждают, что с начала полномасштабного вторжения вместимость укрытий в общеобразовательных учреждениях увеличилась на 67 000 мест. Это одна из причин, почему школам рекомендуется организовать образовательный процесс максимально в очном формате.

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По словам заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, 95% школ работают в очном формате, 5% – дистанционно или в других школах, потому что у них отсутствуют полноценные укрытия.

Всего в Киеве работает 420 коммунальных школ. Однако в этом году обучение началось в 417 учебных заведениях. Большинство из них имеют укрытие. В течение 2022-2024 годов в 390 школах проводили, проводят ремонты бомбоубежищ или даже строят новые. Эти укрытия рекомендовала к использованию специальная комиссия. В других 27 заведениях укрытия не рекомендованы или отсутствуют.

Всего с начала полномасштабной войны школам выделили более 1,1 млрд гривень на текущие и капитальные ремонты имеющихся укрытий и строительство новых. Больше денег на их ремонт потратили в Деснянском районе – почти 460 млн гривень на 52 ремонта в школах. Меньше средств выделили на ремонт укрытий в школах Подольского района – 13,96 млн гривень на 21 текущий и 19 капитальных ремонтов.

LIGA.net спросила у КГГА, в скольких школах с начала полномасштабной войны сделали текущие и капитальные ремонты и сколько денег из городского бюджета потратили управления образования?

В каких районах провели больше всего ремонтов укрытий в школах за 2022-2024 годы. (Инфографика: Дарья Дмитренко / LIGA.net)

Голосеевский район

В Голосеевском районе есть три школы, в которых отсутствуют укрытия. Для обеспечения безопасности учащихся используются помещения метро.

С начала полномасштабного вторжения в школах района провели текущие ремонты простейших укрытий на 5,14 млн гривень. За эти средства их обновили в 17 заведениях. Капитально отремонтировали четыре укрытия на 9,52 млн грн. В общей сложности было выделено 14,66 млн грн.

Дарницкий район

В 41 школе был проведен капитальный ремонт укрытий на 167,45 млн грн.

Деснянский район

С начала полномасштабной войны были проведены капитальные ремонты укрытий в 40 школах, текущие ремонты – в 51.

Собственного укрытия нет у двух заведений, поэтому обучение в них проводится в смешанном и онлайн-формате. Школы используют помещения других хозяйствующих субъектов по заключенным договорам.

Текущие и аварийные ремонтные работы по обустройству простейших укрытий выполнили на 39,22 млн грн, капитальные ремонты – на 420,70 млн грн. В общей сложности – 459,92 млн грн.

Днепровский район

В Днепровском районе работает 53 школы, из них – 128 имеют самые простые укрытия. Отсутствуют такие в четырех учебных заведениях – трех садах и одной школе. У этих учреждений есть договоры об использовании другого помещения.

С начала вторжения в 62 заведениях произвели капитальный ремонт укрытий, в частности в 29 школах, и текущий ремонт в 66 заведениях – 24 школах. На ремонт было выделено 185,71 млн грн, из них 118,36 млн на школы.

Оболонский район

Всего в школах Оболонского района проведено 18 капитальных ремонтов защитных сооружений и 32 текущих ремонта на 79,95 млн грн. Пять учебных заведений используют простейшие укрытия других субъектов хозяйствования.

Печерский район

В школах Печерского района было проведено 42 капитальных и текущих ремонта укрытий на 45,34 млн грн.

Кроме этого, два учебных заведения по договору используют во время воздушной тревоги простейшие укрытия других субъектов хозяйствования.

Подольский район

В Подольском районе провели капитальные ремонты в 19 заведениях общего среднего образования, текущие ремонты – в 21.

В трех школах отсутствуют укрытия, поэтому они используют паркинг в жилом доме, станцию метро "Контрактовая площадь" и простейшие укрытия в жилом доме рядом.

На капитальные и текущие ремонты простейших укрытий школ было выделено 13,96 млн грн.

Святошинский район

В школах Святошинского района капитально отремонтировали укрытие в 23 школах на 29,2 млн грн. В 2024 году планируется капитальный ремонт еще 19 защитных сооружений стоимостью 37,4 млн грн.

Текущие ремонты простейших укрытий провели в 41 школе на 21,47 млн грн. В этом году запланировано еще в шести школах на 2,95 млн грн.

В целом на капитальные и текущие ремонты было выделено 91,02 млн грн.

В двух заведениях общего среднего образования нет возможности обустроить укрытие, поскольку по техническому паспорту зданий у них отсутствуют подвальные и цокольные помещения. Эти школы также используют объекты гражданской защиты других субъектов ведения хозяйства.

Соломенский район

В 39 школах Соломенского района были проведены ремонты простейших укрытий на 120,05 млн грн.

На сегодня отсутствуют укрытия в трех заведениях общего среднего образования. Учащиеся используют помещения других хозяйствующих субъектов.

Шевченковский район

В 2022 году на текущий ремонт укрытий в 25 школах было предусмотрено – 21,09 млн грн, использовано – 20,44 млн.

В 2023 году на текущий ремонт укрытий в 12 школах было выделено 29,46 млн грн, на капитальный ремонт в четырех школах было предусмотрено 21,91 млн грн, использовано – 19,81 млн грн.

Кроме того, в прошлом году в трех школах начали строить сооружения двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия на 7,45 млн грн.

В этом году на текущий ремонт укрытия одной школы использовано 593,2 тыс. грн. Капитальный ремонт проводят в семи школах на 24,12 млн грн, но пока использовано 496,2 тыс. грн. Также в этом году на продолжение строительства укрытий предусмотрено – 185,24 млн грн.

В целом на текущий и капитальный ремонт укрытий, а также строительство новых было израсходовано 80,04 млн грн.

У пяти школ нет собственного укрытия, поэтому по договору используются объекты гражданской защиты других субъектов хозяйствования, которые расположены рядом.