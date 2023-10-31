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Розбір | Золото. Особливості інвестування в Україні

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Золото. Особливості інвестування в Україні - Фото
Золото (Фото - EPA)
31.10.2023, 20:00

Золото як інвестиція в Україні — варіанти заробітку

З початку великої війни в Україну було ввезено золота на $60 млн. Вивезено — нуль.

Цей метал традиційно розглядають як інструмент збереження заощаджень у період нестабільності.

Однак ще до повномасштабного вторгнення росіян більшість великих банків в Україні практично згорнули програми, які були розраховані на залучення депозитів у золотому еквіваленті.

Навіть інвестиційні консультанти, які із задоволенням коментують можливості збереження заощаджень шляхом купівлі облігацій, валюти чи навіть нерухомості, не беруться коментувати питання збереження заощаджень завдяки цьому металу.

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Золото. Особливості інвестування в Україні
Олександр Децик
редактор відділу "Фінанси"
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