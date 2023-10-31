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Разбор | Золото. Особенности инвестирования в Украине

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Золото. Особенности инвестирования в Украине - Фото
Золото (Фото - EPA)
31.10.2023, 20:00

Золото как инвестиция в Украине — варианты заработка

С начала большой войны в Украину было ввезено золота на $60 млн. Вывезено — ноль.

Этот металл традиционно рассматривают в качестве инструмента сохранения сбережений в период нестабильности.

Однако еще до полномасштабного вторжения россиян большинство крупных банков в Украине практически свернули программы, которые были рассчитаны на привлечение депозитов в золотом эквиваленте.

Даже инвестиционные консультанты, которые с удовольствием комментируют возможности сохранения сбережений путем покупки облигаций, валюты или даже недвижимости, не берутся комментировать вопросы сохранения сбережений благодаря этому металлу.

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Золото. Особенности инвестирования в Украине
Александр Децик
редактор отдела "Финансы"
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