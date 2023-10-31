Золото. Особенности инвестирования в Украине

С начала большой войны в Украину было ввезено золота на $60 млн. Вывезено — ноль.

Этот металл традиционно рассматривают в качестве инструмента сохранения сбережений в период нестабильности.

Однако еще до полномасштабного вторжения россиян большинство крупных банков в Украине практически свернули программы, которые были рассчитаны на привлечение депозитов в золотом эквиваленте.

Даже инвестиционные консультанты, которые с удовольствием комментируют возможности сохранения сбережений путем покупки облигаций, валюты или даже недвижимости, не берутся комментировать вопросы сохранения сбережений благодаря этому металлу.