Проте найпростіший шлях – це взяти швидку позику онлайн через перевірені мікрофінансові установи, такі як Finsfera

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Фінансова нестабільність – це найрозповсюдженіша проблема, з якою зіткнувся майже кожен українець за останні декілька років через безліч несприятливих чинників (світова криза, пандемія, політична ситуація в країні або особисті негаразди). Питання браку грошей досить делікатне, тому кожен вирішує її по-своєму. Зазвичай, це позики у друзів і знайомих, але цей варіант малодієвий у час, коли необхідна сума потрібна швидко і без зволікань.

Проте найпростіший шлях – це взяти швидку позику онлайн через перевірені мікрофінансові установи (такі як Finsfera), які надають грошові позики фізичним особам на короткий термін без застав і поручителів. Через необізнаність люди остерігаються користуватися цією послугою, але варто просто ознайомитись з питанням мікрокредитування, щоб позбутися непотрібних застережень.

Що таке мікрокредит?

У той час як звичайний банківський кредит – це велика сума грошей на істотну покупку, то назва мікропозики говорить сама за себе: невеликий грошовий займ (від 100 до 14000 грн) на короткий строк, як правило,від 1 до 30 днів.

Мікрокредит є більш легкодоступним і нагадує звичайну позику до зарплати, коли необхідно швидко закрити невеликі фінансові зобов’язання. На відміну від банків, МФО висувають до позичальника мінімальні вимоги, тому перевірка і погодження займу відбувається всього у декілька хвилин.

Це ідеальний варіант для тих, кому часто відмовляють в кредитах в банку через погану кредитну історію, нестабільну заробітну плату або з будь-яких інших причин. Єдина умова мікрокредитування – своєчасне погашення. Саме через затримку повернення позики або повернення коштів не у повному обсязі, МФО нараховують додатковий завищений відосоток. Обираючи термін кредитування, обов’язково правильно розраховуйте свої можливості погашення мікрозайму. У цьому випадку не доведеться переплачувати зайві кошти за користування коштами.

Основні переваги експрес-кредитів в Україні

Швидкість оформлення . Перевірка персональних даних і погодження мікрозайму займає до 15 хвилин.

Інтернет-кредитування. У Вас є можливість самостійно оформити заявку на термінову позику, навіть не виходячи з дому. Зазвичай, на сайті МФО є кредитний онлайн-калькулятор, який допоможе розрахувати суму і строк виплат.

Мінімальні вимоги. Для оформлення миттєвої позики потрібен лише паспорт, номер платника податків і картка для отримання коштів (без довідки про доходи). Тому мікрозайми доступні також студентам, пенсіонерам і позичальникам без кредитної історії.

Цілодобовий графік роботи фінансових організацій. Наприклад, компанія Finsfera працює цілодобово без перерв і вихідних, онлайн-заявку на кредит можна оформлювати навіть вночі.

Спосіб отримання коштів. Це може бути отримання грошей на карту будь-якого українського банку.

Зручні варіанти погашення займу. Повернути позику можна через онлайн-кабінет, в касі банку або у будь-якому терміналі самообслуговування.

Конфіденційність. Дистанційне мікрокредитування дозволяє зберегти Ваші персональні данні, тому сторонні не побачать, що Ви користувались послугами мікрокредитування.

5 способів, коли мікрокредит, допомагає досягти персональних фінансових цілей

Терміновий мікрокредит без відмови, який можна отримати онлайн, дає можливість позичальнику без зайвого стресу вирішити несподівані фінансові труднощі.

Поширена ситуація, коли дата погашення банківського кредиту не збігається з днем отримання заробітної плати, тому миттєві гроші на картку швидко закривають це питання. Це дозволяє не зіпсувати Вашу кредитну історію. Або це можуть бути особисті заборгованості, які потребують нагального вирішення.

Якщо все ж таки у минулому Ваша кредитна історія була зіпсована через несвоєчасні погашення, то мікрозайм – це те, що зможе підняти Ваш кредитний рейтинг і у майбутньому дозволить знову користуватись довгостроковим кредитом (але тільки за умови своєчасного внесення платежів).

Легко вибити із колії людину можуть також несподівані витрати, які не планувались у цьому місяці: зламався автомобіль, вийшла з ладу побутова техніка, термінове лікування тощо. Миттєва виплата на карту від МФО одразу розв’яже ці здавалось би невеликі, але неприємні витрати.

Власники бізнесу є частими користувачами мікропозик через те, що своя справа постійно потребує нагальних вкладень. Ситуації бувають різні, а тому покладатись на інших людей постійно неможливо. Надійніше буде самостійно вирішити фінансове питання, тим паче що це не займе багато часу.

Витрати на навчання, персональний розвиток, довгоочікувану подорож – цілі, які ми часто відкладаємо через невпевненість у фінансовій ситуації або тимчасовий брак коштів. Не варто втрачати можливості, якщо сучасний світ дозволяє брати відповідальність за своє життя!

Мікрокредит в Україні – це зручно

Основні вимоги для отримання мікропозики: досягти 18 років, мати українське громадянство, діючий паспорт і банківську карту. Якщо не було серйозних проблем з кредитуванням, то вам обов’язково схвалять заявку на мікрозайм.

Проте навіть у разі відмови, Ви можете через деякий час спробувати знову або звернутися у службу підтримки МФО. Співробітники компанії Finsfera завжди шукають можливості для вирішення проблем з отриманням і погашенням позик.

Головне, уважно читайте договір перед підписанням, не бійтеся задавати питання і виконуйте умови повернення коштів. Позика онлайн на карту – це сучасне вирішення фінансових труднощів, які потребують негайного вирішення.





Довідка про Finsfera:

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