ВАКС вирішив стягнути в дохід держави активи ексдепутата міськради на 4,3 млн грн

Суд визнав необґрунтованими активи колишнього місцевого депутата, той погодився сплатити всю суму

Фото: pexels.com

Вищий антикорупційний суд 21 листопада застосував механізм цивільної конфіскації щодо колишнього депутата однієї з міськрад на Сумщині. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 24 листопада.

Суд задовольнив позов САП про визнання необґрунтованими активи на майже 4,3 млн грн, якими користується родина колишнього депутата, і вирішив стягнути їх у дохід держави. Відповідач погодився сплатити цю суму.

Йдеться про майно, що у 2021–2022 роках було набуте у власність близькими особами депутата: квартиру в житловому комплексі "Французький квартал", площею 53,8 кв. м вартістю 2,7 млн грн, паркомісце вартістю 225 000 грн; автомобіль Toyota RAV4 2022 року випуску вартістю майже 1,3 млн грн.

"Аналізом доходів і видатків його родини встановлено неможливість набути це майно коштом законних доходів", – йдеться у повідомленні.

"Центр протидії корупції" зазначив, що йдеться про колишнього депутата Глухівської міськради від ОПЗЖ Володимира Гриба.