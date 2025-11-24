ВАКС решил взыскать в доход государства активы экс-депутата горсовета на 4,3 млн грн

Суд признал необоснованными активы бывшего местного депутата, тот согласился уплатить всю сумму

Высший антикоррупционный суд 21 ноября применил механизм гражданской конфискации в отношении бывшего депутата одного из горсоветов в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры 24 ноября.

Суд удовлетворил иск САП о признании необоснованными активы на почти 4,3 млн грн, которыми пользуется семья бывшего депутата, и решил взыскать их в доход государства. Ответчик согласился уплатить эту сумму.

Речь идет об имуществе, приобретенном в 2021-2022 годах в собственность близкими лицами депутата: квартиру в жилом комплексе "Французский квартал", площадью 53,8 кв. м стоимостью 2,7 млн грн, паркоместо стоимостью 225 000 грн; автомобиль Toyota RAV4 2022 года выпуска стоимостью почти 1,3 млн грн.

"Анализом доходов и расходов его семьи установлена невозможность приобрести это имущество за счет законных доходов", – говорится в сообщении.

"Центр противодействия коррупции" отметил, что речь идет о бывшем депутате Глуховского горсовета от ОПЗЖ Владимире Грибе.