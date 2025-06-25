Британія вперше купила зброю для України за відсотки від російських активів

Україна отримає 350 британських ракет ASRAAM класу "повітря – повітря", перероблених для запуску з землі

Джерело: Міноборони Великої Британії / Youtube

Велика Британія вперше використала відсотки від заморожених російських активів для прямої закупівлі зброї для України, пише The Guardian.

Новий пакет військової допомоги Україні на суму 70 млн фунтів стерлінгів складатиметься з 350 ракет ASRAAM класу "повітря – повітря", перероблених для запуску з наземних установок Raven.

П'ять таких установок теж увійшли до нового пакета.

"Росія, а не Україна, повинна платити ціну за варварську й незаконну війну Путіна. Цілком справедливо, що ми використовуємо конфісковані російські активи для зміцнення протиповітряної оборони України. Безпека України є життєво важливою для нашої власної безпеки", – сказав прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Цей пакет – це частина найбільшого річного зобов'язання Британії, що передбачає 4,5 мільярда фунтів військової допомоги для України.

Він слідує за укладеною в березні угодою на суму 1,6 млрд фунтів на постачання понад 5000 ракет протиповітряної оборони й окремими інвестиціями в розмірі 350 млн фунтів стерлінгів на десятикратне збільшення постачання безпілотників.