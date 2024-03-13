Держдеп США про ідею надати Україні допомогу в кредит: Не найкращий крок
Державний департамент США вважає, що ідея надавати Україні допомогу в кредит не найкращий крок. Про це на брифінгу в вівторок сказав речник Держдепу Меттью Міллер.
"Ми не вважаємо, що обтяження України мільярдами доларів зовнішнього боргу у той час, коли вона намагається підняти свою економіку, – що саме по собі є найправильнішим шляхом для неї, – стати на ноги й почати захищати себе без допомоги від інших країн – це найкращий крок на цей час", – сказав він.
Ідею позичити гроші Україні, а не давати їх на безоплатній підстав, підтримує Дональд Трамп.
Після того як він вперше про це заговорив, республіканці в Палаті представників почали розробляти новий проєкт допомоги, який пропонує виділяти гроші у вигляді кредиту.
Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнел закликав колег у Палаті не придумувати нові проєкти, а підтримати той, що вже пройшов Сенат. "Це єдиний спосіб швидко отримати підтримку для українців та ізраїльтян", – цитує Макконнела агентство Reuters.
Якщо Палата представників проголосує інший варіант, його доведеться заново розглядати в Сенаті. "А навіть найпростіша річ у Сенаті може зайняти тиждень. У нас немає на це часу", – сказав він.
- Винесення сенатського законопроєкту на розгляд Палати представників блокує її спікер Майк Джонсон. 12 березня у Палаті почали збирати підписи за винесення законопроєкту на розгляд в обхід Джонсон за процедурою discharge petition.
- Для її запуску потрібно 218 підписів, станом на ранок 13 березня є поки що 169.