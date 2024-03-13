Держдеп США про ідею надати Україні допомогу в кредит: Не найкращий крок

Адміністрація Байдена не хоче надмірно обтяжувати Україну новими боргами і не підтримує ідею республіканців давати допомогу в кредит

Фото: пресслужба Офісу президента

Державний департамент США вважає, що ідея надавати Україні допомогу в кредит не найкращий крок. Про це на брифінгу в вівторок сказав речник Держдепу Меттью Міллер.

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"Ми не вважаємо, що обтяження України мільярдами доларів зовнішнього боргу у той час, коли вона намагається підняти свою економіку, – що саме по собі є найправильнішим шляхом для неї, – стати на ноги й почати захищати себе без допомоги від інших країн – це найкращий крок на цей час", – сказав він.

Ідею позичити гроші Україні, а не давати їх на безоплатній підстав, підтримує Дональд Трамп.

Після того як він вперше про це заговорив, республіканці в Палаті представників почали розробляти новий проєкт допомоги, який пропонує виділяти гроші у вигляді кредиту.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнел закликав колег у Палаті не придумувати нові проєкти, а підтримати той, що вже пройшов Сенат. "Це єдиний спосіб швидко отримати підтримку для українців та ізраїльтян", – цитує Макконнела агентство Reuters.

Якщо Палата представників проголосує інший варіант, його доведеться заново розглядати в Сенаті. "А навіть найпростіша річ у Сенаті може зайняти тиждень. У нас немає на це часу", – сказав він.