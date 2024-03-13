Госдеп США об идее предоставить Украине помощь в кредит: Не лучший шаг
Государственный департамент США считает, что идея оказывать Украине помощь в кредит не лучший шаг. Об этом на брифинге во вторник сказал спикер Госдепа Мэттью Миллер.
"Мы не считаем, что обременение Украины миллиардами долларов внешнего долга в то время, когда она пытается поднять свою экономику, — что само по себе является самым правильным путем для нее, — встать на ноги и начать защищать себя без помощи других стран – это лучший шаг в настоящее время", — сказал он.
Идею одалживать деньги Украине, а не давать их на безвозмездном основании, поддерживает Дональд Трамп.
После того как он впервые об этом заговорил, республиканцы в Палате представителей начали разрабатывать новый проект помощи, предлагающий выделять деньги в виде кредита.
Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнел призвал коллег в Палате не придумывать новые проекты, а поддержать тот, что уже прошел Сенат. "Это единственный способ быстро получить поддержку украинцам и израильтянам", — цитирует Макконнела агентство Reuters.
Если Палата представителей проголосует другой вариант, его придется снова рассматривать в Сенате. "А даже самая простая вещь в Сенате может занять неделю. У нас нет на это времени", — сказал он.
- Вынесение сенатского законопроекта на рассмотрение Палаты представителей блокирует ее спикер Майк Джонсон. 12 марта в Палате начали собирать подписи за вынесение законопроекта на рассмотрение в обход Джонсона по процедуре discharge petition.
- Для ее запуска требуется 218 подписей, по состоянию на утро 13 марта пока 169.