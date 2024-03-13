Госдеп США об идее предоставить Украине помощь в кредит: Не лучший шаг

Администрация Байдена не хочет чрезмерно обременять Украину новыми долгами и не поддерживает идею республиканцев оказывать помощь в кредит

Фото: пресс-служба Офиса президента

Государственный департамент США считает, что идея оказывать Украине помощь в кредит не лучший шаг. Об этом на брифинге во вторник сказал спикер Госдепа Мэттью Миллер.

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"Мы не считаем, что обременение Украины миллиардами долларов внешнего долга в то время, когда она пытается поднять свою экономику, — что само по себе является самым правильным путем для нее, — встать на ноги и начать защищать себя без помощи других стран – это лучший шаг в настоящее время", — сказал он.

Идею одалживать деньги Украине, а не давать их на безвозмездном основании, поддерживает Дональд Трамп.

После того как он впервые об этом заговорил, республиканцы в Палате представителей начали разрабатывать новый проект помощи, предлагающий выделять деньги в виде кредита.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнел призвал коллег в Палате не придумывать новые проекты, а поддержать тот, что уже прошел Сенат. "Это единственный способ быстро получить поддержку украинцам и израильтянам", — цитирует Макконнела агентство Reuters.

Если Палата представителей проголосует другой вариант, его придется снова рассматривать в Сенате. "А даже самая простая вещь в Сенате может занять неделю. У нас нет на это времени", — сказал он.