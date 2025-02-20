Десятий рекорд цього року: ціни на золото знову оновили історичний максимум

Спотове золото сягнуло ціни $2954,69 за унцію, що стало десятим рекордним максимумом цього року

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Ціни на золото зросли до історичного максимуму й у четвер, 20 лютого, торгувалися вище рівня $2950 за унцію через побоювання щодо погроз президента США Дональда Трампа розв'язати глобальну торговельну війну. Про це пише Reuters.

Спотове золото подорожчало на 0,7% — до $2953,12 за унцію після досягнення $2954,69 на початку сесії, що стало десятим рекордним максимумом цього року. Ф'ючерси на американське золото зросли на 1,2% — до $2970,7.

Загалом цього року золото подорожчало на 12%.

"Рівень $3000, схоже, має магнетичний вплив на ринок, і хоча за більшістю міркувань ринок технічно перекуплений, він, здається, сповнений рішучості пробити цей магічний показник", – сказав незалежний аналітик Росс Норман.

У середу Трамп заявив, що оголосить про тарифи на пиломатеріали, автомобілі, напівпровідники та фармацевтику "протягом наступного місяця або раніше".

Також Трамп назвав президента України Володимира Зеленського диктатором і сказав йому, що той повинен діяти швидко, щоб забезпечити мир, інакше він ризикує втратити свою країну.

"Хоча існують припущення, що потенційні мирні переговори між Україною і Росією можуть призвести до деякого розкручування золота, будь-яка слабкість золота може бути тимчасовою", – написав ринковий стратег IG Єп Чжун Ронг.

Спотове срібло зросло в ціні на 0,9% — до $33 за унцію. Платина подорожчала на 0,3% — до $974,85, а паладій – на 1,4% — до $981,70.