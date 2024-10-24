Доходи Саудівської Аравії від експорту нафти впали до трирічного мінімуму
Дохід Саудівської Аравії від експорту сирої нафти та нафтопродуктів у серпні 2024 року впав до $17,4 млрд, що на 6% менше, ніж у попередньому місяці. Це найнижчий рівень місячного виторгу з червня 2021 року. Про це пише Bloomberg.
Економіка країни залежить переважно від доходів від продажу нафти, особливо зараз, коли Саудівська Аравія розпочала реалізацію плану з розвитку технологій, туризму та обробної промисловості.
Масштабні інвестиції, необхідні для реалізації плану з трансформації економіки, залежать від доходів нафтового сектору.
Ситуація ускладнюється падінням цін на нафту та зменшенням видобутку. Світові ціни на нафту марки Brent цього року впали приблизно на 1% і торгуються на рівні $75 за барель.
Зростання споживання нафти було повільним, особливо в Китаї, одному з найважливіших ринків імпорту. Водночас нова пропозиція з таких країн, як США, що зараз є найбільшим світовим виробником, випереджає зростання попиту і також тисне на ціни.
З кінця серпня нафта подешевшала на 3%.
- 26 вересня повідомлялось, що Саудівська Аравія збирається відмовитися від свого неофіційного цінового орієнтира $100 за барель нафти й збільшить видобуток, щоб відвоювати свою частку ринку.
- 2 жовтня стало відомо, що Саудівська Аравія пригрозила ОПЕК+ нафтою за $50 за барель.