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ЄС та США обмежать інвестиції в Китай — Bloomberg

Этот материал также доступен на русском
24.05.2023, 11:35
ЄС та США обмежать інвестиції в Китай — Bloomberg - Фото
Ілюстративне фото: depositphotos.com

Європейський Союз та США обговорюють можливість тісної співпраці щодо усунення ризиків, пов'язаних з інвестуванням у чутливі технології у таких країнах, як Китай. Вони розробляють нові інструменти, щоб впоратися зі все більш ворожим економічним середовищем, повідомляє Bloomberg.

Партнери прагнутимуть узгодити свої підходи до перевірки інвестицій, "для недопущення того, щоб капітал, досвід та знання наших компаній підтримували технологічні досягнення стратегічних конкурентів таким чином, що загрожує нашій національній безпеці", йдеться у проєкті заяви зустрічі на високому рівні у Швеції.

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Високопосадовці ЄС та США хочуть використовувати засідання Ради з торгівлі та технологій, яке відбудеться 30-31 травня, для зміцнення своєї співпраці у розв'язанні проблеми напористого Китаю та проблем, пов'язаних із вторгненням Росії в Україну.

Зустріч відбудеться у той момент, коли Єврокомісія планує представити наступного місяця стратегію економічної безпеки блоку. ЄС намагається відточити свою стратегію щодо Китаю. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн нещодавно виклала бачення зниження ризиків, але не відходу від Пекіна. Новий підхід Європи трохи наближає її до жорсткішої позиції Вашингтона.

Наталія Софієнко
інвестиціїкитайєссша
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