ЕС и США ограничат инвестиции в Китай – Bloomberg

Европейский Союз и США обсуждают возможность тесного сотрудничества по устранению рисков, связанных с инвестированием в чувствительные технологии в таких странах, как Китай. Они разрабатывают новые инструменты, чтобы справиться со все более враждебной экономической средой, сообщает Bloomberg.

Партнеры будут стремиться согласовать свои подходы к проверке инвестиций, "для недопущения того, чтобы капитал, опыт и знания наших компаний поддерживали технологические достижения стратегических конкурентов таким образом, что угрожает нашей национальной безопасности", говорится в проекте заявления встречи на высоком уровне в Швеции.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Высокопоставленные должностные лица ЕС и США хотят использовать заседание Совета по торговле и технологиям, которое состоится 30-31 мая, для укрепления своего сотрудничества в решении проблемы напористого Китая и проблем, связанных с вторжением России в Украину.

Встреча состоится в тот момент, когда Еврокомиссия планирует представить на следующий месяц стратегию экономической безопасности блока. ЕС пытается отточить свою стратегию по Китаю. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно изложила видение снижения рисков, но не отхода от Пекина. Новый подход Европы немного приближает ее к более жесткой позиции Вашингтона.