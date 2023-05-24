UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ЕС и США ограничат инвестиции в Китай – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2023, 11:35
ЕС и США ограничат инвестиции в Китай – Bloomberg - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Европейский Союз и США обсуждают возможность тесного сотрудничества по устранению рисков, связанных с инвестированием в чувствительные технологии в таких странах, как Китай. Они разрабатывают новые инструменты, чтобы справиться со все более враждебной экономической средой, сообщает Bloomberg.

Партнеры будут стремиться согласовать свои подходы к проверке инвестиций, "для недопущения того, чтобы капитал, опыт и знания наших компаний поддерживали технологические достижения стратегических конкурентов таким образом, что угрожает нашей национальной безопасности", говорится в проекте заявления встречи на высоком уровне в Швеции.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Высокопоставленные должностные лица ЕС и США хотят использовать заседание Совета по торговле и технологиям, которое состоится 30-31 мая, для укрепления своего сотрудничества в решении проблемы напористого Китая и проблем, связанных с вторжением России в Украину.

Встреча состоится в тот момент, когда Еврокомиссия планирует представить на следующий месяц стратегию экономической безопасности блока. ЕС пытается отточить свою стратегию по Китаю. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно изложила видение снижения рисков, но не отхода от Пекина. Новый подход Европы немного приближает ее к более жесткой позиции Вашингтона.

Наталия Софиенко
КитайСШАЕСинвестиции
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 