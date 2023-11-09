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Колишня начальниця одеської податкової отримала шість років за спробу підкупити прокурора

Этот материал также доступен на русском
09.11.2023, 11:55
Колишня начальниця одеської податкової отримала шість років за спробу підкупити прокурора - Фото
Наталія Чеботарьова (Фото: ДПС)

Вищий антикорупційний суд визнав винуватою та засудив до шести років позбавлення волі з конфіскацією колишню виконавицю обов'язків начальниці Головного управління Державної податкової служби в Одеській області Наталію Чеботарьову. Про це повідомили пресслужба ВАКС та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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Її колишній заступник Володимир Мосійчук отримав п'ять років.

На початку 2020 року ці податківці попалися на спробі підкупити прокурора. НАБУ повідомляло, що Чеботарьова запропонувала керівнику структурного підрозділу прокуратури Одеської області щомісячний хабар у розмірі $25 000. Натомість той мав заплющити очі на те, що відбувається в податковій.

Після цього усе керівництво ДПС в Одеській області розпустили.

Вирок ще не остаточний, його можуть оскаржити в Апеляційній палаті ВАКС упродовж 30 днів з моменту проголошення.

  • На початку жовтня стало відомо, що у справі про спробу підкупити керівника САП Назара Холодницького за $5 млн не сів ніхто. Всім дали умовно.

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