UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Бывшая начальница одесской налоговой получила шесть лет за попытку подкупить прокурора

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2023, 11:55
Бывшая начальница одесской налоговой получила шесть лет за попытку подкупить прокурора - Фото
Наталья Чеботарева (Фото: ГНС)

Высший антикоррупционный суд признал виновной и приговорил к шести годам лишения свободы с конфискацией бывшую исполняющую обязанности начальницы Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Наталью Чеботареву. Об этом сообщили пресс-служба ВАКС и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Ее бывший заместитель Владимир Мосийчук получил пять лет.

В начале 2020 года эти налоговики попались на попытке подкупить прокурора. НАБУ сообщало, что Чеботарева предложила руководителю структурного подразделения прокуратуры Одесской области ежемесячную взятку в размере $25 000. За это он должен был закрыть глаза на происходящее в налоговой.

После этого все руководство ГНС в Одесской области было распущено.

Приговор еще не окончательный, он может быть обжалован в Апелляционной палате ВАКС в течение 30 дней с момента оглашения.

  • В начале октября стало известно, что по делу о попытке подкупить руководителя САП Назара Холодницкого за $5 млн не сел никто. Всем дали условно.

Читайте также: Суд заочно приговорил коллаборанта Сальдо к 15 годам лишения свободы

Андрей Водяный

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 