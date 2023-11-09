Бывшая начальница одесской налоговой получила шесть лет за попытку подкупить прокурора

Высший антикоррупционный суд признал виновной и приговорил к шести годам лишения свободы с конфискацией бывшую исполняющую обязанности начальницы Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Наталью Чеботареву. Об этом сообщили пресс-служба ВАКС и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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Ее бывший заместитель Владимир Мосийчук получил пять лет.



В начале 2020 года эти налоговики попались на попытке подкупить прокурора. НАБУ сообщало, что Чеботарева предложила руководителю структурного подразделения прокуратуры Одесской области ежемесячную взятку в размере $25 000. За это он должен был закрыть глаза на происходящее в налоговой.

После этого все руководство ГНС в Одесской области было распущено.

Приговор еще не окончательный, он может быть обжалован в Апелляционной палате ВАКС в течение 30 дней с момента оглашения.

В начале октября стало известно, что по делу о попытке подкупить руководителя САП Назара Холодницкого за $5 млн не сел никто. Всем дали условно.

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