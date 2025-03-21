Конфіскація 200 млрд євро заморожених активів РФ була б актом війни – премʼєр Бельгії
Конфіскація Європою майже 200 млрд євро заморожених російських активів була б "актом війни". Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, пише Politico.
Виступаючи після зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі, він попередив, що цей крок матиме "системні ризики для всієї фінансової світової системи" і викличе заходи у відповідь з боку Росії.
Бельгія, чия фінансова установа Euroclear володіє більшістю заморожених російських активів у Європі, побоюється, що передання грошей Україні призведе до збільшення кількості судових позовів з боку їхніх власників.
"Ми живемо не у світі фантазій. Ми живемо в реальному світі, де, якщо ви забираєте у когось 200 млрд євро, то це матиме наслідки", – заявив Барт де Вевер.
Він також застеріг колег – лідерів країн Європи утриматися від публічного "представлення заморожених активів як маленької скарбнички Путіна, яку можна просто розбити молотком, а потім забрати гроші й витратити їх на що завгодно... тому що це не так просто".
- 4 лютого 2025 року глава євродипломатії Кая Каллас заявила, що європейські союзники мають "креативно" використати російські заморожені активи для допомоги Україні.
- 7 лютого повідомлялося, що Росія готує закон про конфіскацію іноземних активів у відповідь на замороження своїх.
- Росія обговорює дозвіл на використання $300 млрд заморожених активів для відновлення України.