Конфіскація 200 млрд євро заморожених активів РФ була б актом війни – премʼєр Бельгії

На думку Барта де Вевера, конфіскація заморожених активів РФ матиме наслідки для Європи

Фото: Барт де Вевер (Фото: EPA / Olivier Matthys)

Конфіскація Європою майже 200 млрд євро заморожених російських активів була б "актом війни". Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, пише Politico.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Виступаючи після зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі, він попередив, що цей крок матиме "системні ризики для всієї фінансової світової системи" і викличе заходи у відповідь з боку Росії.

Бельгія, чия фінансова установа Euroclear володіє більшістю заморожених російських активів у Європі, побоюється, що передання грошей Україні призведе до збільшення кількості судових позовів з боку їхніх власників.

"Ми живемо не у світі фантазій. Ми живемо в реальному світі, де, якщо ви забираєте у когось 200 млрд євро, то це матиме наслідки", – заявив Барт де Вевер.

Він також застеріг колег – лідерів країн Європи утриматися від публічного "представлення заморожених активів як маленької скарбнички Путіна, яку можна просто розбити молотком, а потім забрати гроші й витратити їх на що завгодно... тому що це не так просто".