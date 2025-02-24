Легальний переказ коштів після продажу нерухомості: правила вивезення заощаджень за кордон

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Багато українців замислюються над тим, як законно перевести за кордон власні заощадження для придбання нерухомості або забезпечення фінансової стабільності за межами країни. Проте ця тема має чимало юридичних нюансів, які можуть призвести до серйозних проблем у разі порушення законодавства. Недотримання валютного контролю або невчасне декларування коштів може спричинити їхню конфіскацію, накладення штрафів або навіть кримінальну відповідальність. Саме тому важливо заздалегідь ознайомитися з усіма вимогами закону, щоб уникнути неприємностей.

Юристи компанії 1654.finance розповіли, як правильно організувати процес переведення коштів за кордон та використати їх для придбання нерухомості, а також пояснили, які правила допоможуть зберегти фінансову безпеку.

Легальний вивіз коштів: що потрібно знати

Переміщення значних сум грошей через кордон викликає багато запитань, особливо серед українців, які вимушено покинули країну. Важливо розуміти, що неправомірний або непрозорий вивіз коштів може призвести до серйозних юридичних наслідків. Серед основних ризиків – конфіскація грошей, штрафи, блокування банківських рахунків і навіть кримінальна відповідальність. Тому необхідно не лише користуватися законними каналами переведення коштів, а й враховувати податкові та валютні обмеження країни, до якої ви плануєте переказ.

У більшості західних держав розрахунки при купівлі нерухомості здійснюються виключно безготівковим способом – з вашого особистого банківського рахунку на рахунок продавця. Водночас деякі держави, зокрема Польща, встановили обмеження на готівкові операції: наприклад, фізичні особи можуть здійснювати платежі готівкою лише до 20 тисяч злотих. Такі обмеження спрямовані на боротьбу з відмиванням грошей і ухиленням від сплати податків. При поповненні банківського рахунку користувач повинен обовʼязково пояснити та документально підтвердити джерело походження коштів (Source of founds) а також надати пояснення як саме кошти опинилися в тій чи іншій країні.

Отже, кошти потрібно не лише правильно вивести з України, а й грамотно ввести до іншої країни, щоб мати можливість ними вільно розпоряджатися.

Постановою №148 затверджено Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, пунктом 7 якого встановлено, що фізичні особи мають право здійснювати готівкові розрахунки між собою за договорами купівлі-продажу, що підлягають нотаріальному засвідченню, у розмірі до 50 000 (п'ятдесяти тисяч) гривень включно.

Платежі на суму, що перевищує 50 000 гривень, здійснюються шляхом: переказу коштів з рахунку на рахунок; внесення та/або переказу коштів на рахунки. Але в даний час законодавство України не містить відповідальності для фізичних осіб і здебільшого угоди про продаж майна проходять за допомогою готівкового розрахунку, причому відразу в іноземній валюті (доларах США або євро).

До війни нотаріуси якось контролювали цей процес і завіряли транзакції за наявності довідки від банку про проведення платежу (яку, до речі, можна було отримати не вносячи фактично кошти в установу банку). Однак військові дії змушують пристосовуватися до нових реалій, але в умовах тотальних блекаутів і нескінченних тривог нотаріуси цим моментом не цікавляться, з'ясовуючи у сторін лише те, що кошти передані в повному обсязі і питань з взаєморозрахунком немає. На цьому етапі рекомендуємо продавцю отримати у нотаріуса завірену копію купівлі-продажу нерухомого майна та здійснити належний переклад на ту мову, в якій країні плануєте проживати або купувати нову нерухомість. При цьому переклад потрібно нотаріально засвідчити і в необхідних випадках зробити апостиль.

Обмеження щодо перевезення готівки

Відповідно до чинного законодавства України, фізична особа може без письмового декларування вивезти за кордон суму, що не перевищує 10 тисяч євро. Це означає, що якщо сума продажу майна невелика, а членів родини багато, то за кілька перетинів кордону можна перемістити необхідну кількість готівки. Важливо враховувати, що це правило поширюється й на дітей: якщо кордон перетинають мати, дитина та бабуся, то загалом вони можуть вивезти до 30 тисяч євро без додаткових процедур. Якщо ж сума перевищує цей ліміт, необхідне письмове декларування.

Однак навіть у тих випадках, коли декларування не є обов’язковим, юристи рекомендують оформлювати декларацію, оскільки деякі країни мають жорстку політику щодо боротьби з фінансовими махінаціями та корупцією.

Банківські перекази та інші методи переведення коштів

Ще один спосіб переведення коштів – це здійснення безготівкових розрахунків. Покупець перерахувує кошти продавцеві на банківський рахунок в Україні в національній валюті, а продавець користується цим рахунком та карткою за кордоном. Однак існують певні обмеження:

• Ліміт розрахунків за кордоном із гривневої картки – 100 тисяч гривень на місяць.

• Ліміт зняття готівки за кордоном із гривневої картки – 50 000 гривень на місяць.

• Ліміт переказу з українського рахунку на іноземний – 100 тисяч гривень на місяць.

Також можна відкрити рахунки в кількох банках для розподілу коштів між членами сім’ї, щоб обійти встановлені обмеження.

Є ще деякі "екзотичні" варіанти переказу коштів за кордон — це здійснення виняткових платежів, передбачених постановою НБУ №18 від 24.02.22 (зі змінами). оплачувати витрати на лікування в медичних установах іноземної держави, здійснювати валютні операції резидентами та нерезидентами для проведення мобілізаційних та інших заходів тощо. Або покупка через юридичну особу, але ці варіанти недоступні широкому загалу.

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Підтвердження походження коштів

Але, як ми зазначали раніше, вивезти кошти — це лише половина справи. Згідно з рекомендаціями FATF, питання походження коштів є найважливішим і гострим (особливо в країнах ЄС). П'ята директива ЄС щодо запобігання використанню фінансових систем з метою відмивання грошей та фінансування тероризму (директива AML-5), опублікована ще в 2018 році, до січня 2020 року повинна бути врахована в законодавстві всіх держав ЄС, а її вимоги стали обов'язковими для застосування всіма банками Європейського Союзу. Ця Директива, зокрема, запровадила додаткові вимоги до банків та інших зобов'язаних осіб перевіряти інформацію про джерела коштів та джерела стану клієнта.

Тому потрібно не тільки ввезти кошти в іншу країну, але й документально підтвердити, звідки і як громадянин взяв відповідні кошти. Ось тут і потрібно згадати про той самий перекладений і належним чином засвідчений договір купівлі-продажу. Бажано взагалі мати підтвердження не тільки останнього договору, яким продали нерухомість, але й копії документів, на підставі яких ви отримали цю нерухомість (наприклад, квартира отримана у спадок (копія свідоцтва про право на спадщину, а потім вже продана) (копія договору купівлі-продажу) ).

Слід зазначити, що Велика Британія, яка вийшла з ЄС і нерухомість якої традиційно цінувалася як об'єкт для інвестицій, крім прийняття рекомендацій FATF, вдалася до ще жорсткіших заходів і конфіскує нерухомість, власник якої не може пояснити походження коштів на її придбання. Відповідаючи на питання про походження грошових коштів, обов'язково слід враховувати й інші важливі зміни. Наприклад, створення баз даних, в яких банки та інші фінансові установи перевірятимуть інформацію не тільки під час відкриття, але й у процесі подальшого використання рахунку.

Допустимою сумою, за яку в більшості своїй не потрібно звітувати перед європейськими фінансовими установами, вважається 10-15 тисяч євро. Але все ж кожен банк у різних країнах має свій підхід і вимоги. Часто банки можуть попросити і на значно менші кошти. Іноді в деяких країнах українці мають певні послаблення в питанні легалізації коштів.

А ось на все, що зверху не підпадає під ліміт, який приймається банком без обґрунтування, повинні бути офіційно підтверджені документи. Для обґрунтування походження коштів підійдуть довідка про заробітну плату за останні роки, договори купівлі-продажу нерухомого майна або автомобілів, квитанції про зняття банківських депозитів, нотаріально засвідчений договір дарування грошових коштів. Найчастіший термін, за який повинні бути документи, — останні два роки, але, на нашу думку, багато документів у цій справі не буває. У деяких країнах для придбання нерухомості необхідно не тільки відкрити рахунок у місцевому банку, покласти на нього гроші з підтвердженням їх походження, але й отримати місцевий податковий номер. Про всі ці нюанси потрібно дізнатися заздалегідь, щоб не втратили чинність інші документи, як довідка банку про зняття коштів в Україні, поки ви будете вирішувати поточні проблеми.

Висновки

Універсальної схеми переведення коштів за кордон не існує. Все залежить від суми, країни, до якої ви плануєте переведення, та ваших податкових зобов’язань. Найкращий варіант – комбінувати різні способи, щоб уникнути непередбачуваних ситуацій. Головне – діяти в межах закону, ретельно документувати всі операції та враховувати можливі ризики перед прийняттям рішення.