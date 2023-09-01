"Ми стали сильнішими та готові до будь-яких викликів": маркетинг-директорка ПУМБ Ксенія Сікорська про роботу банку під час повномасштабної війни

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Минулий рік був непростим для усіх сфер, і банківська система — не виняток. Попри всі виклики перших місяців війни, банку ПУМБ вдалось підтримувати безперервну діяльність, убезпечити своїх співробітників та зберегти лідерські позиції на ринку за усіма ключовими показниками. Щобільше, банк регулярно презентує оновлення, покликані спростити життя клієнтів, а також створює та підтримує соціально важливі проєкти, які працюють на нашу перемогу.

Про роботу банку під час повномасштабної війни, унікальний проєкт "БезуМОВНА підтримка", великий збір ПУМБ до Дня Незалежності України та особисті зміни за минулий рік Liga.net розповіла маркетинг-директорка ПУМБ Ксенія Сікорська.

Про зміни в роботі ПУМБ під час повномасштабної війни

ПУМБ до повномасштабної війни і ПУМБ у розпал повномасштабної війни — чим вони відрізняються? Які головні виклики постали перед банком та як ви адаптуєтеся до нових реалій?

Звичайно, 2022 рік змінив нас усіх, і ми вже ніколи не будемо тими ж, що й до війни. Але якщо казати про ПУМБ, то банк максимально гідно переніс найважчий період. Наразі ми повернулися до стандартів довоєнного часу та ввели безліч інновацій. Щобільше, попри колосальні труднощі, які принесла війна, банківська система України не лише вистояла, а й зміцніла. Зокрема, під час війни були ініційовані важливі зміни та впроваджені нові стратегії, які в інший час важко було б реалізувати.

Ми як один із лідерів своєї галузі одразу розпочали співпрацю із відомими благодійними фондами, волонтерськими організаціями і волонтерами, підтримали низку соціальних проєктів. Загалом з початку вторгнення ПУМБ вже скерував на підтримку ЗСУ, ТрО, ДСНС, Нацполіції, Нацгвардії, ГУР та СБУ понад 137 мільйонів гривень.

Але ми прагнули більшого, хотіли залучити до допомоги армії та країні клієнтів, бізнес і стейкхолдерів. Так народилася ідея проєкту "Ми однієї крові" з підтримки українського малого бізнесу та арту, просування донорських ініціатив і допомоги пораненим. Наша ініціатива вже зібрала 4,3 мільйони гривень, що були перераховані фондам "ДонорUA", "Агенти крові" та "Госпітальєри" на закупку такмеду, обладнання для швидких парамедиків, доставку крові в гарячі точки. Проєкт вже врятував десятки тисяч життів.

Однією з найважливіших змін в роботі банку стала повна відмова від російської мови.

Так, з 22 червня банк повністю відмовився від використання російської мови у всіх своїх сервісах: на офіційному сайті, у мобільному застосунку, банкоматах і терміналах. Згідно з останніми дослідженнями, вже майже 70% наших клієнтів підтримують відключення російського інтерфейсу. Втім, клієнти хоч і підтримували цю ініціативу, та водночас боялися припуститися помилок саме у фінансовій термінології. А враховуючи те, що майже 50% клієнтів родом зі східних та південних регіонів України, ми розуміли, що повинні допомогти їм перейти на фінансову українську плавно. Саме так виникла ідея нашої "БезуМОВНОЇ підтримки" — програми, що допомагає перейти на українську мову, в тому числі фінансову.

Як працює програма "БезуМОВНА підтримка" та які відгуки ви вже отримали?

Програма складається з чат-боту, який підказує переклад, вимову і значення фінансових термінів, підбадьорює та мотивує переходити на українську в повсякденному житті, а також подкасту "Безумовно, українською!" з ведучим-блогером Мурафою і гостями студії — відомими українцями, які перейшли на українську мову. Ми переконані: опанувати українську нескладно, якщо мати підтримку.

Наш проєкт сподобався українцям. Чат-бот зібрав понад 25 тисяч учасників. З нашим мовним відеоконтентом познайомились понад 7 мільйонів глядачів. Ми підтримали їх у бажанні переходити на українську мову, надали віри і сил. Можна довго помилятися, головне — не зупинятися, коли йдеш до важливої мети.

Нещодавно ПУМБ презентував надзвичайно важливе оновлення — МаніБокс, що є аналогом банки у Монобанку. Розкажіть про це оновлення детальніше.

Так, ми продовжуємо розширювати перелік зручних продуктів і сервісів для клієнтів. Нещодавно ми додали новий сервіс МаніБокс, який вигідно відрізняється від зазначеного вами сервісу. Він дозволяє комфортно збирати гроші на благодійні потреби разом із друзями, а також накопичувати кошти на власну мрію: ремонт квартири, відпустку тощо. Тобто це комбінований зручний сервіс як для власних накопичень на мрію, так і для спільних зборів на перемогу. А щоби збирати та накопичувати кошти було вигідно, банк дає 5% річних на залишок та зняття готівки без комісії в усіх банкоматах України в будь-який час. До того ж ви можете налаштувати автопоповнення та вибрати різні категорії витрат, з яких автоматично зараховуватиметься певна сума на МаніБокс. Наприклад, з кожної оплати карткою у маркеті автоматично зараховується 10 грн у МаніБокс. Це можуть бути витрати у кафе, АЗС, салонах краси тощо.

Вже найближчим часом ми додамо до МаніБокса багато інших "фішок" для зручного накопичення коштів. А головне, що МаніБокс вже доступний у мобільному додатку ПУМБ Online. І навіть якщо ви не є клієнтом банку, вам достатньо лише завантажити додаток, пройти процедуру ідентифікації онлайн та користуватися цим сервісом.

Першим збором від ПУМБ після запуску МаніБокс став збір на дрони-камікадзе до Дня Незалежності.

Скільки коштів плануєте зібрати та як можна долучитися до збору?

21 серпня ми розпочали збір на нові українські далекобійні БПЛА "Морок" для Центру спеціальних операцій "А" СБУ, зокрема для підрозділу "Білий вовк" — з ними українські військові зможуть передавати палкі послання ворогам на відстань до 800 кілометрів. Триватиме збір до 3 вересня.

Мета збору — 60 мільйонів гривень на виробництво перших 33 потужних далекобійних "пташок" з вітаннями для ворога за кожен рік нашої незалежності, та ще один — авансом, адже наступного року ми неодмінно переможно святкуватимемо цей день. Дізнатися більше про збір можна за посиланням.

Про особисті зміни

Як змінилася не керівниця, а просто людина Ксенія Сікорська з початку повномасштабної війни?

Я думаю, що у мене, як і у всіх, відбулась грандіозна переоцінка цінностей. Те, що ми всі пережили з першого дня повномасштабної війни, як лакмусовий папірець, проявило, що важливе, а що другорядне. Виявилось, що все твоє життя вміщується в одну валізу, що найцінніші речі — це точно не речі, що твої рідні та близькі — ось твій всесвіт!

Я часто подумки повертаюсь в той жахливий лютий 2022-го, який зробив мене водночас сильнішою та більш вразливою, цинічною та сентиментальною, рішучою та боягузкою. Ми всі набуваємо важкого досвіду, і цей процес триває…

Ви синхронізувалися з ПУМБ, зокрема, у питанні переходу на українську мову. В який саме момент ви прийняли таке рішення та чому вважаєте це важливим саме зараз?

Ментально я вирішила перейти на українську відразу, проте з точки зору техніки цей перехід триває й досі. Насправді це складний процес, який вимагає багато ресурсів, часу, переналаштування, практики. Це війна, яка продовжується у голові кожного українця, і я впевнена, що вона завершиться повною перемогою "мови" над "языком". Це важливий крок власної самоідентифікації, синергія того, що відчуваєш, з тим, як проявляєшся. Так, це складно, адже відчуваю брак словникового запасу, не завжди швидко можу найти дотепний вираз. Проте я працюю над цим.

Що допомагає особисто вам покращити вашу українську? Поділіться рекомендаціями.

Буду банальною, але практика, практика і ще раз практика. Інші драйвери теж важливі, проте вторинні. Я перейшла на книжки українською, слухаю багато підкастів, читаю оригінальні українські твори.

Які ще зміни сталися з вами з 24 лютого 2022 року? Що нового з’явилося у вашому житті, що з нього зникло?

З’явилось більш фаталістичне, філософське ставлення до багатьох речей. Розуміння, що далеко не все ти можеш контролювати, відчуття плинності часу та цінності життя, його крихкості. За понад рік повномасштабної війни ми стали більш витривалими — у надскладних умовах ми не просто виживаємо, а працюємо, розвиваємося, прагнемо більшого, радіємо маленьким перемогам і постійно рухаємося вперед. Ми стали сильнішими та готові до будь-яких викликів. А серед того, що зникло, на жаль, багато друзів — тих, що залишились за поребриком. Причому, і ментально, і географічно. Ця війна нас дуже обікрала. Тож серед "втрат" — колись тобі близькі та дорогі люди.

Про принципи роботи

Про Ксенію Сікорську як людину ми вже згадували вище. А яка ви як керівниця?

Краще спитати про це мою команду. Проте наголошу на тому, якою я намагаюсь бути. У мене є декілька принципів: вміти слухати команду — і чути, і прислухатись; бути доступною — бізнес дуже пришвидшився, тому потрібно приймати швидкі рішення; бути щирою — тут все зрозуміло; бути підтримкою для своїх людей; бути емоційною опорою; бути неформальною — ніколи не демонізувала свою посаду, адже це стримує, паралізує креативність; почуття гумору — це мій особистий соціальний клей. Адже я розумію, наскільки важко в ці часи зберігати позитив. Намагаюсь кожну зустріч зі своїми людьми розпочинати з чогось неформального.

Однією із ключових запорук успіху ви вважаєте свою команду. Розкажіть про неї трохи більше.

Це правда. Маркетинг команда ПУМБ — найкраща. Це коло однодумців, високопрофесійних та вмотивованих, спроможних робити неймовірні речі в такі ж саме неймовірні терміни. Ми всі дуже різні, і це наша суперсила! Адже в одній команді зібрані різні експертизи, досвіди та найголовніше — характери, персоналії!

Саме така команда може дійсно створювати нетипові, унікальні проєкти, відчувати професійну жагу та цікавість. І я дуже вдячна своїй команді, що кожен день я можу розраховувати з ними на мій особистий "стрибок довіри".

Як проходить робочий день маркетинг-директорки ПУМБ?

Дуже інтенсивно, проте неймовірно цікаво. Кожен день — як катання на американських гірках. Багато зустрічей з колегами, креативними агенціями, командою. Не вірю в листування, все швидко вирішується при персональному контакті. Обожнюю, коли після робочого дня я відчуваю "було — стало". Тож іноді неробочі дні теж стають робочими.

Поділіться своїми улюбленими реалізованими проєктами. Що готуєте для своїх клієнтів і не тільки найближчим часом?

Таких дуже багато. Проте серед останніх улюбленців — наш соціальний проєкт "Мерч, що рятує життя", а також проект лагідної українізації "Безумовна підтримка". Я вже їх згадувала раніше. А найближчим часом ми готуємо вихід нової масштабної рекламної кампанії з умовною назвою "Амбасадори", метою якої буде розповісти про вигідні переваги нашого мобільного застосунку ПУМБ online.

Успішний маркетинг у країні в стані війни — який він?

Той, який створює маркетинг команда ПУМБ. А якщо серйозно, то сучасний маркетинг в українських реаліях потребує навіть не знаходження, а винаходження нестандартних підходів.

Потрібно бути дуже швидким та актуальним, бути "на часі". Бути пильним, щоб не скотитися в "байрактарщину" та не перетнути ті самі комунікаційні "червоні лінії". Мати свою точку диференціації як з точки зору комерційних, так і, що особливо важливо, соціальних проєктів. Зараз для бізнесу критично важливо робити свій вагомий внесок саме в наближення перемоги та вміти про це розповісти, залучити однодумців, надихнути. Важливо зберігати емоційну близькість з аудиторією, не фальшивити. Зараз всі дуже чутливі до кон’юктурщини та спекуляції на тему війни та інших реалій.

Про плани на майбутнє

Чого ще чекати від ПУМБ найближчим часом?

Із найближчих проєктів — ми плануємо розширити діджиталізацію для роздрібних клієнтів. Це дозволить максимально спростити процес відкриття рахунків у банку. Також ми постійно запроваджуємо нові кредитні програми зі зниженими відсотковими ставками та покращеними умовами. Тож, друга половина року обіцяє бути для клієнтів дуже цікавою. Це і нові продукти та умови, і активізація рекламних програм.

Як, на вашу думку, зміниться Україна й український бізнес, зокрема, після перемоги?

Як я вже казала, війна вже змінила кожного. І бізнес — не виняток. Якщо казати саме про наш бізнес, то під час війни ми кардинально підсилили акцент на діжиталізації продуктів. Все має бути онлайн, в доступі у декілька кліків. І немає жодного шансу, що після перемоги ми повернемось до старих каналів комунікації з клієнтом. Також, звісно, після перемоги бізнес повинен буде зосередитись на відбудові країни. Бо процвітаюча країна — це успішні люди, а це, у свою чергу, запорука прибуткового бізнесу.

Що плануєте зробити в першу чергу після перемоги?

Сподіваюсь, що зможу нарешті відпочити десь із рідними та не відчувати провини. Просто насолодитись відпусткою без постійної тривоги за країну чи за безпеку друзів. Звичайно, хочу розпочати відпустку та вилетіти з рідного аеропорту Бориспіль.

Автор: журналіст видання Elle Юлія Николайчук