Маскував кредити у гривні під позики у криптовалюті: НБУ викрив сервіс BitCapital

Нацбанк викрив схему BitCapital з видавання кредитів в обхід законодавства України

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Національний банк викрив онлайн-сервіс BitCapital у порушенні законодавства України. Компанія видавала кредити у гривні, маскуючи їх під позики у криптовалюті. Про це повідомила пресслужба НБУ.

У Нацбанку зазначили, що отримали понад 700 звернень від громадян, які стали клієнтами незаконної схеми кредитування через онлайн-сервіс BitCapital.

У зверненнях споживачі скаржились на високі відсоткові ставки, неправомірні нарахування за кредитом, агресивну та відверто нецивілізовану політику стягнення боргів та повну непрозорість умов кредитування.

Нацбанк провів перевірку сервісу і виявив системні порушення законодавства:

перевищення граничної денної процентної ставки;

недотримання законодавства про захист прав споживачів у частині вимог до договорів та відображення повної вартості кредиту;

інформаційну непрозорість та введення в оману щодо умов кредиту;

відсутність обов'язкової інформації до розкриття на вебсайті.

Відносини між клієнтами та BitCapital оформлювалися через юридичну особу-нерезидента Golden Interest Group Limited, зареєстровану за кордоном.

Наразі сервіс змінив власника – згідно з оновленими даними, юридичною особою сервісу стала Social Finance Care And Wellbeing Investments LLP, однак суть послуг залишилася без змін.

"Сервіс фактично створений для надання кредитів фізичним особам поза правовим полем України та відповідним наглядом регулятора", – наголосили у Нацбанку.

Регулятор визнав діяльність BitCapital незаконною та може ініціювати подальші санкції.

Нацбанк заявляє, що відсутність законодавства про віртуальні активи "створює прогалини в правовому регулюванні, якими одразу намагаються скористатися недобросовісні особи".