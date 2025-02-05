Маскировал кредиты в гривне под займы в криптовалюте: НБУ разоблачил сервис BitCapital

Нацбанк разоблачил схему BitCapital по выдаче кредитов в обход законодательства Украины

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Национальный банк разоблачил онлайн-сервис BitCapital в нарушении законодательства Украины. Компания выдавала кредиты в гривне, маскируя их под займы в криптовалюте. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В Нацбанке отметили, что получили более 700 обращений от граждан, ставших клиентами незаконной схемы кредитования через онлайн-сервис BitCapital.

В обращениях потребители жаловались на высокие процентные ставки, неправомерные начисления по кредиту, агрессивную и откровенно нецивилизованную политику взыскания долгов и полную непрозрачность условий кредитования.

Нацбанк провел проверку сервиса и выявил системные нарушения законодательства:

превышение предельной дневной процентной ставки;

несоблюдение законодательства о защите прав потребителей в части требований к договорам и отображения полной стоимости кредита;

информационную непрозрачность и введение в заблуждение об условиях кредита;

отсутствие обязательной информации к раскрытию на веб-сайте.

Отношения между клиентами и BitCapital оформлялись через юридическое лицо-нерезидента Golden Interest Group Limited, зарегистрированное за границей.

Сейчас сервис сменил владельца – согласно обновленным данным, юридическим лицом сервиса стала Social Finance Care And Wellbeing Investments LLP, однако суть услуг осталась без изменений.

"Сервис фактически создан для предоставления кредитов физическим лицам вне правового поля Украины и соответствующего надзора регулятора", – подчеркнули в Нацбанке.

Регулятор счел деятельность BitCapital незаконной и может инициировать дальнейшие санкции.

Нацбанк заявляет, что отсутствие законодательства о виртуальных активах "создает пробелы в правовом регулировании, которыми сразу пытаются воспользоваться недобросовестные лица".