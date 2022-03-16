Украина легализировала криптовалюту. Зеленский подписал закон о виртуальных активах

Президент Владимир Зеленский подписал закон №3637 "О виртуальных активах", который запускает легальный рынок виртуальных активов в Украине и выводит криптосектор из тени. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Крипторинок – один из наиболее динамичных секторов цифровой экономики. В прошлом году общая капитализация отрасли выросла до $3 триллионов. Никакая другая сфера не может похвастаться столь мощным темпом прироста капитала. В Украине криптоиндустрия активно развивается", – написал министр.

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Что изменится с новым законом?

• легально будут работать иностранные и украинские криптобиржи

• банки будут открывать счета для криптокомпаний

• украинцы могут защитить свои вложения в виртуальных активах

• государство будет гарантировать судебную защиту прав на виртуальные активы

С началом войны, криптоактивы стали мощным инструментом для привлечения дополнительного финансирования в поддержку Вооруженных Сил Украины. За три недели войны Криптофонд Украины собрал более $54 млн в криптоактивах, резюмировал Федоров.

Первый раз Верховная Рада приняла законопроект №3637 о виртуальных активах в сентябре 2021 года. Через месяц Зеленский вернул его в парламент со своими предложениями. 17 февраля Верховная Рада на заседании в четверг во второй раз приняла законопроект №3637 о виртуальных активах.

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Роман Брыль

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