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Украина легализировала криптовалюту. Зеленский подписал закон о виртуальных активах

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2022, 17:37
Украина легализировала криптовалюту. Зеленский подписал закон о виртуальных активах - Фото
Фото: depositphotos.com

Президент Владимир Зеленский подписал закон №3637 "О виртуальных активах",  который запускает легальный рынок виртуальных активов в Украине и выводит криптосектор из тени. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.  

"Крипторинок – один из наиболее динамичных секторов цифровой экономики. В прошлом году общая капитализация отрасли выросла до $3 триллионов. Никакая другая сфера не может похвастаться столь мощным темпом прироста капитала. В Украине криптоиндустрия активно развивается", – написал министр. 

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Что изменится с новым законом? 

• легально будут работать иностранные и украинские криптобиржи 

• банки будут открывать счета для криптокомпаний 

• украинцы могут защитить свои вложения в виртуальных активах

• государство будет гарантировать судебную защиту прав на виртуальные активы 

С началом войны, криптоактивы стали мощным инструментом для привлечения дополнительного финансирования в поддержку Вооруженных Сил Украины. За три недели войны Криптофонд Украины собрал более $54 млн в криптоактивах, резюмировал Федоров. 

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Роман Брыль
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