Метро на Виноградар через зволікання подорожчало на 8 млрд грн

Відтермінування будівництва метро на Виноградар призвело до збільшення вартості робіт у 2,5 раза

Фото: Київметробуд / Facebook

Відновлення будівництва метро на Виноградар у Києві обійдеться бюджету на 8 млрд грн дорожче, ніж планувалося. Про це повідомляє Державна аудиторська служба.

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За результатами перерахунку показників вартості робіт, кошторис за останні шість років (з 2018-го до 2024 року) збільшився з 5,9 млрд грн до майже 14 млрд грн. Додаткові витрати на коригування проєкту будівництва обійдеться бюджету ще у 69,4 млн грн.

Аудитори зазначили, що Київметробуд, який у 2018-2019 роках отримав з бюджету авансові платежі у розмірі 2,59 млрд грн, використовував ці гроші не за призначенням та не освоїв у терміни, визначені договором.

"Замість того, щоб продовжувати будівництво Сирецько-Печерської лінії, підрядник розмістив частину перерахованих від КП "Київський метрополітен" коштів на депозитах. Зокрема, у 2019 році "Київметробуд" поклав 1,7 млрд грн на банківські рахунки у ПАТ АБ "Укргазбанк", – йдеться у повідомленні Держаудитслужби.

Крім того, протягом 2018-2019 років бюджетні кошти скеровувались на оплату різних аудиторських, юридичних, консультаційних послуг, страхування фінансових ризиків, надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги іншій юридичній особі, додають аудитори.

Також зазначається, що у грудні 2019 року КП "Київський метрополітен" перерахувало підряднику додатково 1,41 млрд грн, з яких було освоєно лише 44,1 млн грн. Таким чином, майже 4 млрд грн перетворилися у прострочену заборгованість.