Міноборони закупить гігієнічні набори для поранених військових на 37 млн грн 

Вже до кінця цього року військові отримають перші набори засобів особистої гігієни

Фото: ДОТ

Державний оператор тилу (ДОТ) Міноборони оголосив закупівлю наборів засобів особистої гігієни для поранених військовослужбовців у межах ініціативи "Пакунок пораненого". Вартість трьох оголошених тендерів перевищує 37 млн грн, інформує Міноборони.

За даними ДОТ, планується придбати 48 000 наборів для чоловіків і 2000 для жінок. Постачання здійснюватиметься у медичні заклади у всій країні, які приймають на лікування військовослужбовців.

"Вже до кінця цього року військові отримають перші набори засобів особистої гігієни. Розділення комплектів на чоловічі та жіночі дозволяє врахувати індивідуальні потреби пацієнтів у медзакладах. Наразі ми закуповуємо те, що справді потрібне в перші дні після поранення", – сказав директор програми речового майна ДОТ Микита Чічкан.

Перші постачання гігієнічних наборів заплановані на четвертий квартал 2025 року.

Наприкінці червня ДОТ уже закупив перший складник пакунка – адаптивний одяг для військових усіх Сил оборони.