НАБУ відкрило провадження проти одного з найбагатших харківських нардепів

​НАЗК виявило у декларації народного депутата Фельдмана ознаки недостовірного декларування на майже 6 млн грн

Фото: Александр Фельдман / Facebook

​Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у декларації народного депутата України на понад 5,8 млн грн. Ці факти встановлені за результатами повної перевірки його декларації за 2021 рік, повідомила пресслужба відомства.

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Генеральний прокурор розпочав кримінальне провадження. Досудове розслідування здійснює Національне антикорупційне бюро України.

Центр протидії корупції уточнив, що йдеться про Олександра Фельдмана.

За даними НАЗК, нардеп у декларації за 2021 рік не зазначив відомості про фінансове зобов’язання на 4,8 млн грн, а також приховав оплату 500 000 грн за проживання в апартаментах готелю на Мальдівах.

Також НАЗК виявило розбіжності між розмірами здійснених разових видатків на погашення зобов’язань на понад 400 000 грн.

Фельдман став депутатом шостий раз поспіль, вигравши вибори в окрузі №174 в місті Харкові. Це один з найбільш постраждалих округів внаслідок ворожих обстрілів.

У березні 2022 року Фельдман покинув фракцію ОПЗЖ. Зараз він є членом депутатської групи "Відновлення України".