НАБУ открыло производство против одного из самых богатых харьковских нардепов

НАПК выявило в декларации народного депутата Фельдмана признаки недостоверного декларирования на почти 6 млн грн

Фото: Александр Фельдман / Facebook

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило в декларации народного депутата Украины более 5,8 млн грн. Эти факты установлены по результатам полной проверки его декларации за 2021 год, сообщила пресс-служба ведомства.

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Генеральный прокурор начал уголовное производство. Досудебное расследование осуществляет Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Центр противодействия коррупции уточнил, что речь идет об Александре Фельдмане.

По данным НАПК, нардеп в декларации за 2021 год не указал сведения о финансовом обязательстве на 4,8 млн грн, а также скрыл оплату 500 000 грн за проживание в апартаментах гостиницы на Мальдивах.

Также НАПК выявило разногласия между размерами осуществленных разовых расходов на погашение обязательств более чем на 400 000 грн.

Фельдман стал депутатом шестой раз подряд, выиграв выборы в округе №174 в Харькове. Это один из самых пострадавших округов в результате вражеских обстрелов.

В марте 2022 года Фельдман покинул фракцию ОПЗЖ. Сейчас он является членом депутатской группы "Восстановление Украины".