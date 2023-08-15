Начальниці Житомирської митниці повідомили підозру. Їй загрожує 10 років з конфіскацією

Правоохоронці завершили розслідування стосовно начальниці Житомирської митниці. Її підозрюють в організації схеми поборів під час розмитнення товарів, повідомило Держбюро розслідувань.

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За даними слідства, до складу організованої групи, крім керівниці митниці, входили начальник одного з відділів та митний брокер. Вони начебто систематично брали хабарі з місцевих бізнесменів, які імпортували товари в Україну. В обмін на це чиновники обіцяли не створювати штучних перешкод під час митного оформлення вантажів.

"Високопосадовиця особисто контролювала кожну оборудку, зокрема погоджувала модель комунікації з підприємцями, вказувала, у якій спосіб передавати гроші тощо", – йдеться у повідомленні.

Вона, за даними ДБР, "надавала перевагу бізнесменам, які ввозили коштовний товар".

"Разовий "внесок" становив від $350 до $1000 залежно від вартості партії. Серед імпортованих товарів були електрогенератори, велосипеди та аксесуари до них, нитки тощо", – йдеться у повідомленні бюро.

Начальниці Житомирської митниці та її спільникам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка обіймає відповідальну посаду – ч. 3 ст. 368 КК України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.

Масштабну корупційну схему серед керівників Житомирської митниці правоохоронці викрили у березні 2023 року. Тоді посаду керівника обіймала Ольга Ільїнська.

У лютому СБУ та ДБР повідомляли про ліквідацію корупційної схеми на Житомирській митниці. Підозру отримали п'ять головних інспекторів митного посту. За даними слідства, чиновники займалися махінаціями під час митного оформлення вантажних автомобілів.