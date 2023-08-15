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Начальнице Житомирской таможни сообщили подозрение. Ей грозит 10 лет с конфискацией

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2023, 13:39
Начальнице Житомирской таможни сообщили подозрение. Ей грозит 10 лет с конфискацией - Фото
Фото: Киевская городская прокуратура

Правоохранители завершили расследование в отношении начальницы Житомирской таможни. Ее подозревают в организации схемы поборов при растаможке товаров, сообщило Госбюро расследований.

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По данным следствия, в состав организованной группы, кроме руководительницы таможни, входили начальник одного из отделов и таможенный брокер. Они якобы систематически брали взятки с местных бизнесменов, которые импортировали товары в Украину. В обмен на это чиновники обещали не создавать искусственных препятствий при таможенном оформлении грузов.

"Высокопоставленная чиновница лично контролировала каждую сделку, в частности согласовывала модель коммуникации с предпринимателями, указывала, каким образом передавать деньги и т.д.", – сказано в сообщении.

Она, по данным ГБР, "предпочитала бизнесменов, которые ввозили дорогостоящий товар".

"Разовый "взнос" составлял от $350 до $1000 в зависимости от стоимости партии. Среди импортируемых товаров были электрогенераторы, велосипеды и аксессуары к ним, нити и т.д.", – говорится в сообщении бюро.

Начальнице Житомирской таможни и ее сообщникам объявили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение – ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Масштабную коррупционную схему среди руководителей Житомирской таможни правоохранители разоблачили в марте 2023 года. Тогда должность руководителя занимала Ольга Ильинская.

В феврале СБУ и ДБР сообщали о ликвидации коррупционной схемы на Житомирской таможне. Подозрение получили пять главных инспекторов таможенного поста. По данным следствия, чиновники занимались махинациями при таможенном оформлении грузовых автомобилей.

Вера Касиян
коррупциятаможнягбрвзяткижитомирская таможня
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