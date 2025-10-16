OST UP CHUK Business School: як у Анталії народжувалася стратегія руху до мільярдів

На правах реклами

Осінь для команди OST UP CHUK Business School почалася з масштабної події — міжнародної бізнес-зустрічі ANTALYA 2025, що стала символом нового етапу розвитку школи.

У ній взяли участь 20 лідерів спільноти — наставники, партнери та найкращі учні з 17 країн світу, які приїхали до Туреччини, щоб обмінятися досвідом, напрацювати стратегії та задати вектор розвитку на 2026 рік.

Анталія — не просто місце, а точка масштабування

Подія поєднала освітній бізнес-кемп, стратегічні сесії та командний нетворкінг.

Учасники працювали над питаннями масштабування, побудови ефективних торгових стратегій і розвитку системного мислення — основи стабільного прибутку на фінансових ринках.

Одним із найсильніших моментів стала практична сесія на яхті в Середземному морі, де в атмосфері спокою й натхнення обговорювалися реальні торгові ідеї, ринкові закономірності та методи управління капіталом.

Там народжувалися рішення, які вже сьогодні застосовуються у портфелях трейдерів школи.

Сергій Остапчук, засновник OST UP CHUK Business School, трейдер із 24-річним досвідом:

"Трейдинг — це не гра на удачу. Це система, стратегія і команда. У Анталії ми заклали фундамент для нового етапу — виходу наших учнів на рівень стабільного, прогнозованого прибутку".

Юлія Гармашова, професійна інвесторка та керівниця фонду:

"Ми працюємо з мисленням. Коли людина починає думати як інвестор — змінюється все: прибуток, фінансова поведінка, якість життя. У цьому і є суть нашого підходу".

Освітня екосистема, що формує фінансову незалежність

OST UP CHUK Business School — це не просто навчання.

Це повноцінна екосистема, де поєднано:

🎓 Професійне навчання трейдингу — від базових принципів до створення власної стратегії;

🤝 Копітрейдинг — можливість заробляти разом із наставниками, копіюючи угоди професіоналів;

💰 Інвестування у пасивний дохід — для тих, хто хоче зберігати і примножувати капітал без самостійної торгівлі;

🌍 Міжнародне ком’юніті трейдерів — середовище, де кожен зростає швидше завдяки обміну досвідом і підтримці.

Школа формує цілісне розуміння фінансового ринку, допомагаючи учням вийти з хаосу "емоційного трейдингу" у стан впевненості, системності та стабільного прибутку.

Фокус 2026 — розвиток фінансового інтелекту

Після Анталії команда визначила новий стратегічний фокус — розвиток мислення інвестора і фінансового інтелекту.

У межах програми готуються практичні сесії з моделювання грошових потоків, які допоможуть учасникам мислити як стратеги — бачити можливості, керувати ризиком і будувати власну фінансову систему.

Запрошення до спільноти OST UP CHUK

Якщо ви прагнете навчитися професійному трейдингу, отримувати пасивний дохід через копітрейдинг або інвестувати разом із експертами —

приєднуйтеся до OST UP CHUK Business School.

👉 Деталі програм, реальні кейси та можливості на: https://ostupchuk.com/

Instagram: @_sergii_ostapchuk_ | @juliaharmashova

E-mail: [email protected]