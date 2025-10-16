OST UP CHUK Business School: как в Анталии зарождалась стратегия движения к миллиардам

На правах рекламы

Осень для команды Бизнес-школа ОСТ УП ЧУК началась с масштабного события — международной бизнес-встречи АНТАЛЬЯ 2025, которая стала символом нового этапа развития школы.

В ней приняли участие 20 лидеров сообщества — наставники, партнеры и лучшие ученики из 17 стран мира, которые приехали в Турцию, чтобы обменяться опытом, разработать стратегии и наметить вектор развития на 2026 год.

Анталия — это не просто место, а точка масштабирования.

Событие объединило образовательный бизнес-лагерь, стратегические сессии и командный нетворкинг.

Участники работали над вопросами масштабирования, построения эффективных торговых стратегий и развития системного мышления — основы стабильной прибыли на финансовых рынках.

Одним из самых сильных моментов стало практическое занятие на яхте в Средиземном морегде в атмосфере спокойствия и вдохновения обсуждались реальные торговые идеи, рыночные закономерности и методы управления капиталом.

Там зарождались решения, которые уже сегодня применяются в портфелях трейдеров школы.

Сергей Остапчук, основатель Бизнес-школа ОСТ УП ЧУК, трейдер с 24-летним опытом:

"Трейдинг — это не игра на удачу. Это система, стратегия и команда. В Анталии мы заложили фундамент для нового этапа — выхода наших учеников на уровень стабильной, прогнозируемой прибыли".

Юлия Гармашова, профессиональный инвестор и руководитель фонда:

"Мы работаем с мышлением. Когда человек начинает мыслить как инвестор — меняется всё: доход, финансовое поведение, качество жизни. В этом и заключается суть нашего подхода".

Образовательная экосистема, формирующая финансовую независимость.

Бизнес-школа ОСТ УП ЧУК — это не просто обучение.

Это полноценная экосистема, где сочетаются:

🎓 Профессиональное обучение трейдингу — от базовых принципов до разработки собственной стратегии;

🤝 Копитрейдинг — возможность зарабатывать вместе с наставниками, копируя сделки профессионалов;

💰 Инвестиции в пассивный доход — для тех, кто хочет сохранить и приумножить капитал без самостоятельной торговли;

🌍 Международное сообщество трейдеров — среда, где каждый растет быстрее благодаря обмену опытом и поддержке.

Школа формирует целостное понимание финансового рынка, помогая ученикам выйти из хаоса "эмоционального трейдинга" в состояние уверенности, системности и стабильной прибыли.

Фокус 2026 — развитие финансового интеллекта

После Анталии команда определила новый стратегический фокус — развитие мышления инвестора и финансового интеллекта.

В рамках программы готовятся практические занятия по моделированию денежных потоковкоторые помогут участникам мыслить как стратеги — видеть возможности, управлять рисками и строить собственную финансовую систему.

