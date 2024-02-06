"Плати за те, що отримав". Кабмін затвердив порядок перерахунку комунпослуг

Шмигаль знову наголосив, що до кінця опалювального сезону комунальні тарифи для населення на електрику, газ і тепло залишаються незмінними

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Кабінет міністрів на засіданні 6 лютого затвердить порядок перерахунку вартості комунальних послуг із постачання тепла, води та вивезення сміття. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Це чіткий алгоритм, який ґрунтується на принципі "плати за те, що отримав". Для нас важливо, щоб надані комунальні послуги були якісними та відповідали заявленим стандартам. Люди мають бачити, що вони платять за реально надані послуги", – сказав Шмигаль на засіданні Кабміну.

Глава уряду наголосив, що до кінця опалювального сезону комунальні тарифи для населення на електрику, газ і тепло залишаються незмінними.

На засіданні 30 січня Шмигаль заявив, що ціна електроенергії для побутових споживачів була і залишається 2 грн 64 коп. за кВт-год.

Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що 6 лютого затверджено Порядок здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості відповідно до пункту 9 частини першої статті 4 ЗУ "Про житлово-комунальні послуги".

Визначено механізм та умови здійснення перерахунку вартості послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості щодо:

→ теплової енергії,

→ гарячої води,

→ централізованого водопостачання,

→ централізованого водовідведення,

→ поводження з побутовими відходами (управління побутовими відходами – за умови укладення відповідного договору зі споживачами).

Також передбачено кількісні та якісні характеристики надання комунальних послуг, які враховуються під час здійснення виконавцем комунальних послуг перерахунку їх вартості.

Крім того, визначено особливості здійснення перерахунку вартості комунальних послуг залежно від виду договору, укладеного між виконавцем і споживачем, та умов нарахування плати за ці комунальні послуги, а також визначено умови, за яких перерахунок не проводиться.

Цей порядок не застосовується на тимчасово окупованих територіях України або на територіях, де ведуться/велися бойові дії, з дати виникнення можливості бойових дій:



→ до дати припинення можливості бойових дій і протягом трьох місяців з дати припинення такої можливості;

→ з дати початку бойових дій до дати завершення бойових дій і протягом трьох місяців із дати їх завершення;

→ з дати початку тимчасової окупації до дати завершення тимчасової окупації та протягом трьох місяців з дати її завершення.