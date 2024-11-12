Премʼєр Британії закликає США виділити Україні $20 млрд кредиту до інавгурації Трампа

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Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер має намір закликати Джо Байдена виділити Україні $20 млрд кредиту з арештованих російських активів до того, як Дональд Трамп вступить на посаду президента США. Про це пише The Telegraph.

За інформацією видання, Стармер наполягає на проведенні особистих переговорів із президентом США Байденом під час саміту G20 у Бразилії наступного тижня.

Очікується, що прем’єр-міністр також закликатиме дозволити Україні запускати ракети дальнього радіуса дії Storm Shadow углиб Росії.

Європейські країни побоюються, що Трамп змусить Україну назавжди відмовитися від окупованих Росією територій в обмін на мирну угоду.

Трамп пообіцяв закінчити війну в Україні у "перший день" свого президентства і розкритикував фінансову підтримку країни на мільярди фунтів стерлінгів, надану Байденом.

Саміт G20 у Ріо-де-Жанейро може мати вирішальне значення, бо союзники обговорюватимуть прискорення підтримки України.

Один з акцентів лобіювання в Лондоні полягає в тому, щоб країни G7 – Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та США – виконали свої обіцянки щодо надання нових кредитів Україні.