Премʼєр Нідерландів пообіцяв Україні $3,8 млрд допомоги до 2026 року, але не всі згодні

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Премʼєр-міністр Нідерландів Дік Шуф пообіцяв виділити близько 3,5 млрд євро ($3,8 млрд) загальної державної допомоги Україні до 2026 року. Про це пише нідерландська телерадіокомпанія NOS.

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За словами Шуфа, допомога буде продовженням курсу безперервної підтримки України, взятого останніми роками. Наразі Нідерланди виділили близько 5,8 млрд євро допомоги.

Премʼєр-міністр країни також додав, що виділені гроші можна буде використати і у 2025 році, якщо це буде необхідно, зазначає Reuters.

Більшість у парламенті країни підтримує продовження підтримки України і надання 3,5 млрд євро допомоги, але в коаліції поки що не дійшли згоди щодо цього питання.

Лідер Партії свободи (PVV) Герт Вілдерс попередив, що найбільша керівна партія Нідерландів погодиться на це лише у тому випадку, якщо значно більше грошей піде на здешевлення продуктів і зниження рахунків за електроенергію.

Лідерка Народної партії за свободу і демократію (VVD) Ділан Єшільгоз-Зегеріус заявила про "фальшиве протиставлення" купівельної спроможності та України: "Ніби ви не будете турбуватися про високі витрати, якщо інвестуєте в безпеку голландських громадян".

Вілдерс назвав це "неправдивим коментарем". За його словами, існує компроміс між обороною і гаманцями громадян.

Дискусія щодо допомоги Україні пов’язана з майбутніми перемовинами про весняний меморандум у коаліції. Партія свободи і Фермерсько-громадянський рух (BBB) вважають, що зміцнення європейської оборони не повинно відбуватися за рахунок купівельної спроможності громадян.

На їхню думку, спочатку необхідно розв'язати питання заморожених російських активів.