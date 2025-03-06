Премʼєр Нідерландів пообіцяв Україні $3,8 млрд допомоги до 2026 року, але не всі згодні
Премʼєр-міністр Нідерландів Дік Шуф пообіцяв виділити близько 3,5 млрд євро ($3,8 млрд) загальної державної допомоги Україні до 2026 року. Про це пише нідерландська телерадіокомпанія NOS.
За словами Шуфа, допомога буде продовженням курсу безперервної підтримки України, взятого останніми роками. Наразі Нідерланди виділили близько 5,8 млрд євро допомоги.
Премʼєр-міністр країни також додав, що виділені гроші можна буде використати і у 2025 році, якщо це буде необхідно, зазначає Reuters.
Більшість у парламенті країни підтримує продовження підтримки України і надання 3,5 млрд євро допомоги, але в коаліції поки що не дійшли згоди щодо цього питання.
Лідер Партії свободи (PVV) Герт Вілдерс попередив, що найбільша керівна партія Нідерландів погодиться на це лише у тому випадку, якщо значно більше грошей піде на здешевлення продуктів і зниження рахунків за електроенергію.
Лідерка Народної партії за свободу і демократію (VVD) Ділан Єшільгоз-Зегеріус заявила про "фальшиве протиставлення" купівельної спроможності та України: "Ніби ви не будете турбуватися про високі витрати, якщо інвестуєте в безпеку голландських громадян".
Вілдерс назвав це "неправдивим коментарем". За його словами, існує компроміс між обороною і гаманцями громадян.
Дискусія щодо допомоги Україні пов’язана з майбутніми перемовинами про весняний меморандум у коаліції. Партія свободи і Фермерсько-громадянський рух (BBB) вважають, що зміцнення європейської оборони не повинно відбуватися за рахунок купівельної спроможності громадян.
На їхню думку, спочатку необхідно розв'язати питання заморожених російських активів.
- 12 лютого у Брюсселі пройшло засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Щонайменше три країни оголосили про надання Україні нової оборонної допомоги – це Велика Британія, Нідерланди та Німеччина.