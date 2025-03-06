Премьер Нидерландов пообещал Украине $3,8 млрд помощи до 2026 года, но не все согласны

Премьер-министр Нидерландов хочет выделить Украине $3,8 млрд, но коалиция не пришла к согласию

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Премьер-министр Нидерландов Дик Шуф пообещал выделить около 3,5 млрд евро ($3,8 млрд) общей государственной помощи Украине до 2026 года. Об этом пишет нидерландская телерадиокомпания NOS.

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По словам Шуфа, помощь будет продолжать курс непрерывной поддержки Украины, взятый в последние годы. Нидерланды выделили около 5,8 млрд евро помощи.

Премьер-министр также добавил, что выделенные деньги можно будет использовать и в 2025 году, если это будет необходимо, отмечает Reuters.

Большинство в парламенте страны поддерживают продолжение поддержки Украины и предоставление 3,5 млрд евро помощи, но в коалиции пока не пришли к согласию по этому вопросу.

Лидер Партии свободы (PVV) Герт Уилдерс предупредил, что крупнейшая правящая партия Нидерландов согласится на это только в том случае, если гораздо больше денег уйдет на удешевление продуктов и снижение счетов за электроэнергию.

Лидер Народной партии за свободу и демократию (VVD) Дилан Ешильгоз-Зегериус заявила о "фальшивом противопоставлении" покупательной способности и Украины: "Будто вы не будете беспокоиться о высоких расходах, если инвестируете в безопасность голландских граждан".

Уилдерс назвал это "ложным комментарием". По его словам, существует компромисс между обороной и кошельками граждан.

Дискуссия о помощи Украине связана с предстоящими переговорами о весеннем меморандуме в коалиции. Партия свободы и Фермерско-гражданское движение (BBB) считают, что укрепление европейской обороны не должно происходить за счет покупательной способности граждан.

По их мнению, сначала необходимо решить вопрос о замороженных российских активах.