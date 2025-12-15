Профільний комітет рекомендував Раді підтримати перейменування копійки на шаг

Проєкт про перейменування копійки на шаг Верховній Раді рекомендували ухвалити за основу і в цілому

Фото пресслужби НБУ

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту підтримати законопроєкт про перейменування копійки на шаг. Про це повідомив голова комітету, нардеп від Слуги народу Данило Гетманцев у Telegram.

"Рекомендували ВР для прийняття за основу і в цілому фундаментальну та карколомну реформу про перейменування копійки в шаг", – написав він.

Член комітету, нардеп від Голосу Ярослав Железняк зазначив, що згідно з даними Нацбанку України в обігу в Україні зараз – майже 14 млрд монет.

"Фактично, будуть тільки випускатися в майбутньому монети "50 шагів" ще певний час (три-чотири роки) приблизно декілька десятків мільйонів штук. Все інше – більше однієї гривні", – написав політик.