Профільний комітет рекомендував Раді підтримати перейменування копійки на шаг

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту підтримати законопроєкт про перейменування копійки на шаг. Про це повідомив голова комітету, нардеп від Слуги народу Данило Гетманцев у Telegram.
"Рекомендували ВР для прийняття за основу і в цілому фундаментальну та карколомну реформу про перейменування копійки в шаг", – написав він.
Член комітету, нардеп від Голосу Ярослав Железняк зазначив, що згідно з даними Нацбанку України в обігу в Україні зараз – майже 14 млрд монет.
"Фактично, будуть тільки випускатися в майбутньому монети "50 шагів" ще певний час (три-чотири роки) приблизно декілька десятків мільйонів штук. Все інше – більше однієї гривні", – написав політик.
- У вересні 2024 року НБУ ініціював повернути розмінним монетам назву "шаг". Цю пропозицію підтримали в Інституті історії, Інституті мовознавства й Українському інституті національної пам'яті.
- В той самий час Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку виступила проти ухвалення законопроєкту. Регулятор вважає, що це не матиме практичної користі й вимагатиме фінансових витрат з боку емітентів.
