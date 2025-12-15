Профильный комитет рекомендовал Раде поддержать переименование копейки в шаг
Елена Кравченко
Редактор новостей LIGA.net
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту поддержать законопроект о переименовании копейки в шаг. Об этом сообщил председатель комитета, нардеп от Слуги народа Даниил Гетманцев в Telegram.
"Рекомендовали ВР для принятия за основу и в целом фундаментальную и ошеломляющую реформу о переименовании копейки в шаг", – написал он.
Член комитета, нардеп от Голоса Ярослав Железняк отметил, что согласно данным Нацбанка Украины в обращении в Украине сейчас – почти 14 млрд монет.
"Фактически будут только выпускаться в будущем монеты "50 шагов" еще определенное время (три-четыре года) примерно несколько десятков миллионов штук. Все остальное – больше одной гривни", – написал политик.
- В сентябре 2024 года НБУ инициировал вернуть разменным монетам название "шаг". Это предложение поддержали в Институте истории, Институте языкознания и Украинском институте национальной памяти.
- В то же время Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку выступила против принятия законопроекта. Регулятор считает, что это не будет иметь практической пользы и потребует финансовых затрат со стороны эмитентов.
