Прибуток Valentino впав на 22% через уповільнення світового попиту на люксові товари

Італійський модний дім Valentino втратив 22% операційного прибутку у 2024 році

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Операційний прибуток італійського модного дому Valentino у 2024 році впав на 22% – до 246 млн євро. Про це пише Reuters.

Компанія пояснила падіння операційного прибутку уповільненням світового попиту на люксові товари, особливо в Азії.

На тлі слабкого попиту з боку Китаю європейські люксові бренди покладали надії на зростання продажів у США. Але після введення тарифів президентом США Дональдом Трампом сектор готується до можливого найтривалішого спаду за останні роки.

У Valentino зазначили, що на фінансові результати також вплинули разові витрати – зокрема інвестиції у відкриття та розвиток фірмових магазинів. Загальний виторг компанії зменшився на 2% (у постійних обмінних курсах) і склав 1,31 млрд євро.

Попри загальне падіння, компанія відзначила позитивну динаміку продажів у Японії, на Близькому Сході та в Америці.

Онлайн-продажі зросли на 5% у порівнянні з попереднім роком, що відповідає стратегії зміцнення цифрового бізнесу бренду.