Прибуток Valentino впав на 22% через уповільнення світового попиту на люксові товари
Операційний прибуток італійського модного дому Valentino у 2024 році впав на 22% – до 246 млн євро. Про це пише Reuters.
Компанія пояснила падіння операційного прибутку уповільненням світового попиту на люксові товари, особливо в Азії.
На тлі слабкого попиту з боку Китаю європейські люксові бренди покладали надії на зростання продажів у США. Але після введення тарифів президентом США Дональдом Трампом сектор готується до можливого найтривалішого спаду за останні роки.
У Valentino зазначили, що на фінансові результати також вплинули разові витрати – зокрема інвестиції у відкриття та розвиток фірмових магазинів. Загальний виторг компанії зменшився на 2% (у постійних обмінних курсах) і склав 1,31 млрд євро.
Попри загальне падіння, компанія відзначила позитивну динаміку продажів у Японії, на Близькому Сході та в Америці.
Онлайн-продажі зросли на 5% у порівнянні з попереднім роком, що відповідає стратегії зміцнення цифрового бізнесу бренду.
- Генеральний директор Valentino Якопо Вентуріні заявив, що компанія розпочала новий етап розвитку з приходом нового креативного директора – Алессандро Мікеле, який раніше очолював дизайн у Gucci.
- Він обійняв посаду в березні 2024 року після відставки П'єрпаоло Піччолі, який працював у Valentino протягом 25 років.