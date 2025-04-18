Прибыль Valentino упала на 22% из-за замедления мирового спроса на люксовые товары
Операционная прибыль итальянского модного дома Valentino в 2024 году упала на 22% – до 246 млн евро. Об этом пишет Reuters.
Компания объяснила падение операционной прибыли замедлением мирового спроса на люксовые товары, особенно в Азии.
На фоне слабого спроса со стороны Китая европейские люксовые бренды надеялись на рост продаж в США. Но после введения тарифов президентом США Дональдом Трампом сектор готовится к возможному самому продолжительному спаду за последние годы.
В Valentino отметили, что на финансовые результаты также повлияли разовые расходы – в частности, инвестиции в открытие и развитие фирменных магазинов. Общая выручка компании снизилась на 2% (в постоянных обменных курсах) и составила 1,31 млрд евро.
Несмотря на всеобщее падение, компания отметила положительную динамику продаж в Японии, на Ближнем Востоке и в Америке.
Онлайн-продажи выросли на 5% по сравнению с предыдущим годом, что соответствует стратегии укрепления цифрового бизнеса бренда.
- Генеральный директор Valentino Якопо Вентурини заявил, что компания начала новый этап развития с приходом нового креативного директора – Алессандро Микеле, ранее возглавлявшего дизайн в Gucci.
- Он вступил в должность в марте 2024 года после отставки Пьерпаоло Пиччоли, работавшего в Valentino в течение 25 лет.