Рекламні інвестиції в Україні зростуть на 33% цього року – прогноз

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Всеукраїнська рекламна коаліція (ВРК) оновила прогноз розвитку рекламно-комунікаційного ринку України на 2024 рік. Очікується, що ринок зросте на 33% — до 42,7 млрд грн, порівнюючи з минулим роком.

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"Перше півріччя 2024 року виявилося сприятливим для рекламних інвестицій, тому індустрія налаштована цілком оптимістично, переглянувши свої минулорічні очікування в бік збільшення або принаймні підтвердивши їх", – розповіли у ВРК.

У сегменті телебачення прогнозується зростання до 6,1 млрд грн, що на 58% більше, ніж торік, зокрема пряма реклама на ТБ покаже приріст до 5,6 млрд грн.

Сегмент реклами Digital ТБ також продемонструє значне зростання – до 800 млн грн (+78%). Водночас зміна законодавства для беттінгу може суттєво вплинути на бюджети вер-гру, так само як і блекаути, зазначають у ВРК.

У пресі рекламний ринок сягне 387 млн грн (+8%). На такий прогноз вплинуло те, що, попри поступове, але повільне збільшення реклами у видавничих проєктах, видавці наразі не готові суттєво переглядати свої прогнози на 2024 рік.

"Рекламні бюджети демонструють стабільне зростання, і, всупереч ситуації в країні, ми очікуємо, що не тільки медійна реклама, а й пошук та інші сегменти ринку перевищуватимуть довоєнні обсяги бюджетів", – зазначає Всеукраїнська рекламна коаліція.