Рекламные инвестиции в Украине вырастут на 33% в этом году – прогноз

Фото: Depositphotos

Всеукраинская рекламная коалиция (ВРК) обновила прогноз развития рекламно-коммуникационного рынка Украины на 2024 год. Ожидается, что рынок вырастет на 33% — до 42,7 млрд грн по сравнению с прошлым годом.

Читайте о бизнесе без политики на канале LIGA.Бізнес

"Первое полугодие 2024 года оказалось благоприятным для рекламных инвестиций, поэтому индустрия настроена вполне оптимистично, просмотрев свои прошлогодние ожидания в сторону увеличения или по крайней мере подтвердив их", – рассказали в ВРК.

В сегменте телевидения прогнозируется рост до 6,1 млрд грн, что на 58% больше, чем в прошлом году, в том числе прямая реклама на ТВ покажет прирост до 5,6 млрд грн.

Сегмент рекламы Digital ТВ также продемонстрирует значительный рост – до 800 млн грн (+78%). В то же время изменение законодательства для беттинга может существенно повлиять на бюджеты вер-игры, так же как и блекауты, отмечают в ВРК.

В печати рекламный рынок достигнет 387 млн грн (+8%). На такой прогноз повлияло то, что, несмотря на постепенное, но медленное увеличение рекламы в издательских проектах, издатели пока не готовы существенно пересматривать свои прогнозы на 2024 год.

"Рекламные бюджеты демонстрируют стабильный рост, и, несмотря на ситуацию в стране, мы ожидаем, что не только медийная реклама, но и поиск, а также другие сегменты рынка будут превышать довоенные объемы бюджетов", – отмечает Всеукраинская рекламная коалиция.